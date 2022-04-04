https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/avtomobil-sgorel-v-rezultate-dtp-v-gagrskom-rayone-1038481170.html
Автомобиль сгорел в результате ДТП в Гагрском районе
Автомобиль сгорел в результате ДТП в Гагрском районе
Сигнал о происшествии на пульт гагрского отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил в 12:35 в понедельник, 4 апреля. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T15:53+0300
2022-04-04T15:53+0300
2022-04-04T16:08+0300
в абхазии
новости
гагрский район
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/07/1031418800_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_935cbc7535509fe2040f58db44173b84.jpg
СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В результате ДТП вблизи поворота на Пицунду сгорел автомобиль марки Lexus, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии."Столкнулись автомобили Lexus и Toyota Camry. Загорелся и практически полностью сгорел Lexus. В 12:35 на место происшествия выехал один пожарный расчет", – уточнили в пресс-службе.По данным ведомства, погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/07/1031418800_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a56bfd04cb7cd7e1d334cbb7b21cab1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, гагрский район, дтп
Автомобиль сгорел в результате ДТП в Гагрском районе
15:53 04.04.2022 (обновлено: 16:08 04.04.2022)
Сигнал о происшествии на пульт гагрского отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил в 12:35 в понедельник, 4 апреля.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В результате ДТП вблизи поворота на Пицунду сгорел автомобиль марки Lexus, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
"Столкнулись автомобили Lexus и Toyota Camry. Загорелся и практически полностью сгорел Lexus. В 12:35 на место происшествия выехал один пожарный расчет", – уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.