https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/avtomobil-sgorel-v-rezultate-dtp-v-gagrskom-rayone-1038481170.html

Автомобиль сгорел в результате ДТП в Гагрском районе

Автомобиль сгорел в результате ДТП в Гагрском районе

Сигнал о происшествии на пульт гагрского отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил в 12:35 в понедельник, 4 апреля. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T15:53+0300

2022-04-04T15:53+0300

2022-04-04T16:08+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В результате ДТП вблизи поворота на Пицунду сгорел автомобиль марки Lexus, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии."Столкнулись автомобили Lexus и Toyota Camry. Загорелся и практически полностью сгорел Lexus. В 12:35 на место происшествия выехал один пожарный расчет", – уточнили в пресс-службе.По данным ведомства, погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, гагрский район, дтп