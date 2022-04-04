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Бганба об "Абхазском инвестиционном форуме": вызвал высокий интерес предпринимателей Сочи

Бганба об "Абхазском инвестиционном форуме": вызвал высокий интерес предпринимателей Сочи

Форум, посвященный продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии, состоялся в Сочи 2 апреля. О его результатах в эфире радио Sputnik рассказал начальник... 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T16:26+0300

2022-04-04T16:26+0300

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Бганба об "Абхазском инвестиционном форуме": вызвал высокий интерес предпринимателей Сочи Бганба об "Абхазском инвестиционном форуме": вызвал высокий интерес предпринимателей Сочи

Как отметил Бганба, в свете нынешних событий, когда ведется политика дискредитации республики Абхазия со стороны республики Грузия, подобная платформа, где Абхазия может доносить объективную, качественную и своевременную информацию о себе, является очень актуальной."Атмосфера была достаточно конструктивной, наш форум вызвал высокий интерес со стороны сочинских предпринимателей. Они почерпнули для себя, что в Абхазии действуют и успешно развивается большое количество бизнес-предприятий, в том числе, совместных абхазо-российских. У нас также есть несколько объектов среднего и крупного бизнеса, которые действуют по линии инвестиционной программы льготного кредитования. И несколько предприятий сегодня достаточно успешно осуществляют свою деятельность" - рассказал Бганба.Он отметил, что для абхазской стороны было важно показать, что бизнес в республике есть, он развивается."И у нас есть живые примеры успешного взаимодействия совместных абхазского и российского бизнес-сообществ. Во время самого форума, некоторые предприниматели интересовались возможностью приобретения чайных плантаций, открытия бизнеса в этой сфере, интерес был также связан с регулированием отношений с государством в области аренды земли. Уже после форума в Абхазию начали поступать отклики от его участников, которые заинтересованы в дальнейшем сборе информации об Абхазии, о ее нормативно-правовой базе", - рассказал Джемал Бганба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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