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Бизнесмен об инвестиционном климате Абхазии: широкий спектр для привлечения средств

Бизнесмен об инвестиционном климате Абхазии: широкий спектр для привлечения средств

"Абхазский инвестиционный форум", посвященный продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии, состоялся в Сочи 2 апреля. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

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Бизнесмен об инвестиционном климате Абхазии: широкий спектр для привлечения средств Бизнесмен об инвестиционном климате Абхазии: широкий спектр для привлечения средств

"Абхазский инвестиционный форум", посвященный продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии, состоялся в Сочи 2 апреля.Как рассказал один из его участников, директор комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков, этот форум задумывался как мероприятие для привлечения инвестиций в экономику Абхазии, для создания совместных предприятий."Все прошло в дружественной атмосфере, задали хороший тон. Это мероприятие направлено на то, чтобы показать, насколько привлекателен инвестиционный климат в Абхазии тем людям, которые не имеют этой информации, но хотели бы инвестировать в Абхазию. У этого форума большое будущее. Он может показать, что Абхазия является довольно привлекательной страной для инвестирования средств, создания предприятий и рабочих мест", – отметил Константин Новиков. У него и его коллег, уже работающих в Абхазии, на форуме была задача показать живой пример инвестирования в экономику Абхазии, как это работает. Бизнесмен уверен, что у Абхазии большой потенциал для инвестирования. "У Абхазии широкий спектр, куда можно привлекать средства – это и сельское хозяйство, и курорты, и всевозможные производства. Много плодородной земли, большие территории, фабрики, оставшиеся с советских времен, которые можно переделать в производственные предприятия, в том числе в филиалы российских производителей. Поле для инвестиций и вкладывания инвестиций очень широкое. Все зависит только от фантазий инвестора и его предпочтения в определенной отрасли", – сказал Новиков. На форуме был замечен интерес к Абхазии, отметил предприниматель, и интерес будет только расти, подчеркнул Новиков. Вслед за Сочи "Абхазский инвестиционный форум" пройдет в различных регионах России, первым из которых станет Московская область. О создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум", Министерство иностранных дел Абхазии объявило 1 апреля. Уже на следующий день в Сочи состоялось первое мероприятие в рамках новой инициативы.

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