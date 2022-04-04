https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/gagra-voshla-v-top-10-napravleniy-dlya-puteshestviy-na-mayskie-prazdniki-1038474160.html
Гагра вошла в топ-10 направлений для путешествий на майские праздники
Гагра вошла в топ-10 направлений для путешествий на майские праздники
По статистике турсервиса, россияне бронируют отдых в начале мая от одной до 12 ночей и тратят на проживание до 3,6 тысячи рублей в сутки. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T10:25+0300
2022-04-04T10:25+0300
2022-04-04T10:44+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Гагра вошла в десятку наиболее популярных направлений для отдыха на майские праздники в 2022 году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.Майские праздники – по традиции самый популярный период для отдыха весной у россиян. Многие предпочитают уезжать в небольшие города и поселки, чтобы избежать столпотворения на Первомай и День Победы, как это обычно бывает в Москве и Санкт-Петербурге. В рейтинг TVIL.RU вошли небольшие города с населением менее 130 000 человек, где можно отдохнуть в тишине и спокойствии и при том недорого. Итак, список десяти городов и поселков для путешествий на майские праздники в этом году, где самая недорогая посуточная аренда жилья, выглядит таким образом:*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха
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MIA „Rosiya Segodnya“
отдых в абхазии, новости, гагра, туризм
Гагра вошла в топ-10 направлений для путешествий на майские праздники
10:25 04.04.2022 (обновлено: 10:44 04.04.2022)
По статистике турсервиса, россияне бронируют отдых в начале мая от одной до 12 ночей и тратят на проживание до 3,6 тысячи рублей в сутки.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik.
Гагра вошла в десятку наиболее популярных направлений для отдыха на майские праздники в 2022 году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU
.
Майские праздники – по традиции самый популярный период для отдыха весной у россиян. Многие предпочитают уезжать в небольшие города и поселки, чтобы избежать столпотворения на Первомай и День Победы, как это обычно бывает в Москве и Санкт-Петербурге.
В рейтинг TVIL.RU вошли небольшие города с населением менее 130 000 человек, где можно отдохнуть в тишине и спокойствии и при том недорого.
Итак, список десяти городов и поселков для путешествий на майские праздники в этом году, где самая недорогая посуточная аренда жилья, выглядит таким образом:
Дедеркой — 1300 ₽ / 4 ночи *
Гагра — 1000 ₽ / 12 ночей
Домодедово — 1700 ₽ / 1 ночь
Андреаполь — 3600 ₽ / 5 ночей
Багратионовск — 2650 ₽ / 4 ночи
Мисхор — 1000 ₽ / 7,5 ночи
Ильинский — 2490 ₽ / 2 ночи
Абзаково — 1600 ₽ / 3,5 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха