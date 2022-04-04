https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/gagra-voshla-v-top-10-napravleniy-dlya-puteshestviy-na-mayskie-prazdniki-1038474160.html

Гагра вошла в топ-10 направлений для путешествий на майские праздники

Гагра вошла в топ-10 направлений для путешествий на майские праздники

По статистике турсервиса, россияне бронируют отдых в начале мая от одной до 12 ночей и тратят на проживание до 3,6 тысячи рублей в сутки. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Гагра вошла в десятку наиболее популярных направлений для отдыха на майские праздники в 2022 году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.Майские праздники – по традиции самый популярный период для отдыха весной у россиян. Многие предпочитают уезжать в небольшие города и поселки, чтобы избежать столпотворения на Первомай и День Победы, как это обычно бывает в Москве и Санкт-Петербурге. В рейтинг TVIL.RU вошли небольшие города с населением менее 130 000 человек, где можно отдохнуть в тишине и спокойствии и при том недорого. Итак, список десяти городов и поселков для путешествий на майские праздники в этом году, где самая недорогая посуточная аренда жилья, выглядит таким образом:*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха

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отдых в абхазии, новости, гагра, туризм