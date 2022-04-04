https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/izmeneny-usloviya-peresecheniya-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-dlya-grazhdan-ukrainy-1038478890.html

Изменены условия въезда в Россию из Абхазии для украинских граждан

Изменены условия въезда в Россию из Абхазии для украинских граждан

В условиях пандемии коронавируса иностранные граждане должны были оформить разрешение на въезд в Россию при прохождении в том числе абхазо-российской границы. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T14:31+0300

2022-04-04T14:31+0300

2022-04-04T14:57+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Граждане Украины могут беспрепятственно пересекать российско-абхазскую границу в обе стороны с 30 марта, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства иностранных дел Абхазии.По информации МИДа, с 30 марта гражданам Украины получения разрешения на въезд в Россию из Абхазии не требуется. В связи с ситуацией на Украине, время прохождения границы граждан Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины может занимать до двух часов "из-за проведения дополнительных мероприятий", предупредили в ведомстве.Въезд и выезд из Абхазии открыт для граждан стран, для которых открыты границы Российской Федерации. Въезд в республику осуществляется в обычном режиме, нужен паспорт и виза, если действует визовый режим. Для выезда из Абхазии в Россию иностранцам необходимо с заявлением обратиться в консульский департамент МИД Абхазии в Сухуме.В марте 2020 года на пересечение абхазо-российской границы были наложены ограничения в связи с пандемией коронавируса, процесс регулировался специальным распоряжением Российской Федерации. Позже ограничения были ослаблены для граждан Абхазии и России, а также граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР.

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