Храбрый воин и добрый человек: память Героя Абхазии Гиви Агрба почтили в Гудауте
14:00 04.04.2022 (обновлено: 14:20 04.04.2022)
© Sputnik / Бадри Есиава Память Героя Абхазии Гиви Агрба почтили в Государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар
© Sputnik / Бадри Есиава
Герою Абхазии, генерал-лейтенанту, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени Гиви Агрба 4 апреля 2022 года исполнилось бы 85 лет.
ГУДАУТА, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Память Героя Абхазии Гиви Агрба почтили в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в понедельник, 4 апреля.
На памятной церемонии также представили архивные фотографии, на которых запечатлен Агрба в период Отечественной войны народа Абхазии.
© Sputnik / Бадри Есиава Память Героя Абхазии Гиви Агрба почтили в Государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар
Память Героя Абхазии Гиви Агрба почтили в Государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар
© Sputnik / Бадри Есиава
Герой Абхазии, бывший министр внутренних дел республики Раули Смыр сказал, что Агрба отдавал всего себя для страны и народа. Он был патриотом Абхазии и беспрекословно следовал канонам апсуара.
"Как вы знаете, он прошел всю войну бок о бок со своими сыновьями, братьями. Один из его сыновей подорвался на мине и получил серьезные ранения. Младший его сын тоже с первого и до последнего дня войны защищал Родину, был удостоен ордена Леона. Большой вклад Гиви Камугович вместе с сыновьями внес в освобождение Сухума", – поделился Смыр.
Он также добавил, что на всех занимаемых постах Гиви Агрба проявил не только профессионализм, но и абхазское воспитание, справедливость, смелость.
"Если не было бы таких мужчин, как Гиви, наверное, мы бы не смогли достичь победы", – резюмировал Смыр.
© Sputnik / Бадри Есиава Память Героя Абхазии Гиви Агрба почтили в Государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар
Память Героя Абхазии Гиви Агрба почтили в Государственном гудаутском музее имени Сергея Дбар
© Sputnik / Бадри Есиава
Кавалер ордена Леона, председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Закан Нанба поблагодарил организаторов мероприятия и рассказал, что познакомился он с Агрба, когда стал работать в гудаутской милиции.
"Тогда он был начальником сухумского ОВД. На моем жизненном пути больше не встречался человек, который настолько правильно выполнял свой профессиональный долг. Когда проводилась коллегия МВД, все ждали Гиви Камуговича и все внимательно его слушали, так как то, что он говорил, должно было выполняться беспрекословно", – подчеркнул Нанба.
3 апреля 2017, 20:44
Кавалер ордена Леона, замминистра обороны Абхазии Олег Аршба сказал, что впервые увидел Гиви Агрба, когда был студентом Абхазского госуниверситета, где периодически проводились воспитательные беседы представителей правоохранительных органов со студентами.
После Отечественной войны народа Абхазии Аршба работал в Службе госбезопасности Абхазии под руководством Агрба.
"Я бы хотел отметить такие его качества, как человечность, бесконечная доброта и уважение к людям. Несмотря на то, что он был намного старше меня, Гиви Камугович был мне другом. Такое уважительное отношение у него было к подчиненным. К каждому из нас он относился, как к собственному сыну", – вспомнил Аршба.
Председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия уверен, что звание героя приходит не случайно. В случае с Гиви Агрба это качество он проявлял еще с молодости. Его не удалось сломить даже в советское время, когда грузинские власти пытались мешать ему в работе на разных должностях.
"В народе говорят: его апсуара идет впереди него. Гиви Агрба был именно таким человеком. Если бы он дожил до наших дней, то в стране было бы намного лучше", –уверен Малия.
Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба.
Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба.
В завершение события, и.о. директора Гудаутского музея Гугуца Джикирба зачитала текст записи на абхазском языке, которую оставил в музейном альбоме Гиви Агрба в день открытия музея.
"Звезды наших павших сыновей не погасли. Они живы, покуда бьется сердце каждого абхаза. Я забрал бы себе все ваши беды. Всегда буду с вами".
Памятное событие посетили руководители района и Министерства обороны Абхазии, родственники и боевые товарищи Гиви Агрба, военнослужащие первого гудаутского батальона. Ученики школы села Джирхуа Леон Цкуя и гудаутской русской школы №4 Диана Абгаджава прочитали стихотворения в честь защитников Абхазии и ветеранов войны.
Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба родился 4 апреля 1937 года. В первый день войны он возглавил оборону Сухума, служил заместителем командующего Гумистинского оборонного рубежа, командиром Новоафонской бригады, начальником Гудаутского гарнизона. Принимал участие в первой шромской, июльской и сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Гиви Агрба работал первым начальником Сухумского гарнизона, затем министром внутренних дел (1993–1996), был первым заместителем министра обороны (1996–2002), председателем Службы госбезопасности страны (2002–2004).
© Фото : из архива семьи АгрбаГерой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба
Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба
© Фото : из архива семьи Агрба
За мужество и героизм в грузино-абхазской войне Гиви Агрба присвоено звание "Герой Абхазии", он награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Гиви Агрба умер 27 августа 2014 года.