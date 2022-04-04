https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/kupalba-o-vozmozhnom-prisoedinenii-yuzhnoy-osetii-k-rossii-ne-verno-chto--narod-razdelen-1038448083.html
Купалба о возможном присоединении Южной Осетии к России: не верно, что народ разделен
Купалба о возможном присоединении Южной Осетии к России: не верно, что народ разделен
О заявлении президента Южной Осетии, информационной войне и геополитической ситуации вокруг Абхазии в эфире радио Sputnik разговор шел с военным экспертом... 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T09:40+0300
2022-04-04T09:40+0300
2022-04-04T10:02+0300
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Купалба о возможном присоединении Южной Осетии к России: не верно, что народ разделен
Купалба о возможном присоединении Южной Осетии к России: не верно, что народ разделен
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что стратегической целью Южной Осетии является объединение с Россией. В настоящее время республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав. Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля.Гарри Купалба в эфире радио Sputnik отметил, что заявление Бибилова не является новостью, так как еще в 2008 году, после признания независимости Южной Осетии Россией, руководство республики, политические деятели Южной Осетии говорили о том, что два народа необходимо объединить – северных осетин с южными осетинами. "В канун прошлых президентских выборов аналогичное заявление также делалось. Сегодня, видимо настало такое время, когда политические силы Южной Осетии готовы еще раз поставить вопрос на референдуме. С двадцатых годов прошлого столетия держать народ разделенным не совсем верно. Народ должен быть един", – считает Гарри Купалба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Купалба о возможном присоединении Южной Осетии к России: не верно, что народ разделен
09:40 04.04.2022 (обновлено: 10:02 04.04.2022)
О заявлении президента Южной Осетии, информационной войне и геополитической ситуации вокруг Абхазии в эфире радио Sputnik разговор шел с военным экспертом, бывшим заместителем министра обороны Гарри Купалба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что стратегической целью Южной Осетии является объединение с Россией. В настоящее время республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав. Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля.
Гарри Купалба в эфире радио Sputnik отметил, что заявление Бибилова не является новостью, так как еще в 2008 году, после признания независимости Южной Осетии Россией, руководство республики, политические деятели Южной Осетии говорили о том, что два народа необходимо объединить – северных осетин с южными осетинами.
"В канун прошлых президентских выборов аналогичное заявление также делалось. Сегодня, видимо настало такое время, когда политические силы Южной Осетии готовы еще раз поставить вопрос на референдуме. С двадцатых годов прошлого столетия держать народ разделенным не совсем верно. Народ должен быть един", – считает Гарри Купалба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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