https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/litovkin-o-biolaboratoriyakh-ssha-bolshaya-opasnost-dlya-natsii-v-tom-chisle-i-dlya-abkhazii--1038459901.html

Литовкин о биолабораториях США: большая опасность для нации, в том числе и для Абхазии

Литовкин о биолабораториях США: большая опасность для нации, в том числе и для Абхазии

Российский военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал результаты анализа документов, касающихся военно-биологической... 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T10:40+0300

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Литовкин о биолабораториях США: большая опасность для нации, в том числе и для Абхазии Литовкин о биолабораториях США: большая опасность для нации, в том числе и для Абхазии

Минобороны России представило общественности ряд документов, подтверждающих сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия.По данным ведомства, на финансирование военно-биологических проектов в лабораториях Харькова, Киева, Львова и Одессы Вашингтон выделил около 32 миллионов долларов."Россия разоблачила преступление, которое готовили США вместе с украинскими военными по заражению оружия массового поражения свих соседей. Это очень опасное преступление, страшное, которое могло ограничиться не только территорией России, но и перекинуться на другие территории, в том числе и в Европу. Такие лаборатории существуют в Армении, Грузии, Казахстане, и это очень большая опасность для нации, для окружающих нас стран, и для Абхазии тоже", – подчеркнул Литовкин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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