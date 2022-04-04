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Литовкин о биолабораториях США: большая опасность для нации, в том числе и для Абхазии
Литовкин о биолабораториях США: большая опасность для нации, в том числе и для Абхазии
Российский военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал результаты анализа документов, касающихся военно-биологической... 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T10:40+0300
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Литовкин о биолабораториях США: большая опасность для нации, в том числе и для Абхазии
Литовкин о биолабораториях США: большая опасность для нации, в том числе и для Абхазии
Минобороны России представило общественности ряд документов, подтверждающих сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия.По данным ведомства, на финансирование военно-биологических проектов в лабораториях Харькова, Киева, Львова и Одессы Вашингтон выделил около 32 миллионов долларов."Россия разоблачила преступление, которое готовили США вместе с украинскими военными по заражению оружия массового поражения свих соседей. Это очень опасное преступление, страшное, которое могло ограничиться не только территорией России, но и перекинуться на другие территории, в том числе и в Европу. Такие лаборатории существуют в Армении, Грузии, Казахстане, и это очень большая опасность для нации, для окружающих нас стран, и для Абхазии тоже", – подчеркнул Литовкин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Литовкин о биолабораториях США: большая опасность для нации, в том числе и для Абхазии
10:40 04.04.2022 (обновлено: 10:41 04.04.2022)
Российский военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал результаты анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Минобороны России представило общественности ряд документов, подтверждающих сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия.
По данным ведомства, на финансирование военно-биологических проектов в лабораториях Харькова, Киева, Львова и Одессы Вашингтон выделил около 32 миллионов долларов.
"Россия разоблачила преступление, которое готовили США вместе с украинскими военными по заражению оружия массового поражения свих соседей. Это очень опасное преступление, страшное, которое могло ограничиться не только территорией России, но и перекинуться на другие территории, в том числе и в Европу. Такие лаборатории существуют в Армении, Грузии, Казахстане, и это очень большая опасность для нации, для окружающих нас стран, и для Абхазии тоже", – подчеркнул Литовкин.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.