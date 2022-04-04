https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/militsiya-raskryla-ubiystvo-zhenschiny-sovershennoe-v-gagre-1038486228.html
Милиция раскрыла убийство женщины, совершенное 2 апреля в Гагре
Милиция раскрыла убийство женщины, совершенное 2 апреля в Гагре
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Особо тяжкое преступление – убийство и покушение на убийство оперативно раскрыли сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних... 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T21:22+0300
2022-04-04T21:22+0300
2022-04-04T22:35+0300
в абхазии
гагрский район
новости
убийство
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Особо тяжкое преступление – убийство и покушение на убийство оперативно раскрыли сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел Абхазии, сообщает МВД.Преступление было совершено в ночь на 2 апреля в кафе на улице Абазгаа в Гагре.В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками угрозыска Гагрского РОВД и следственной группой прокуратуры Гагрского района было установлено, что 36-летний Евгений Крылов около 02:30 пришел в кафе и совершил умышленное убийство женщины, чье имя не называется, на почве ранее сложившейся неприязни между ними. Мужчина нанес многочисленные удары жертве в область головы, причинив ей телесные удары несовместимые с жизнью.По данным предварительного следствия, злоумышленник был замечен сотрудником охраны кафе и, поняв это, он решил напасть на охранника с металлическим гвоздодером с целью его умышленного убийства. Охранник оказал физическое сопротивление, нанес Крылову телесные повреждения. Последний взят под стражу и помещен в спецпалату Республиканской больницы с черепно-мозговой травмой.Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 99, п. "к" ч. 2 ст. 99 через ч. 3 ст. 29 УК Абхазии проводит прокуратура Гагрского района. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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гагрский район, новости, убийство
Милиция раскрыла убийство женщины, совершенное 2 апреля в Гагре
21:22 04.04.2022 (обновлено: 22:35 04.04.2022) СУХУМ, 4 апр - Sputnik.
Особо тяжкое преступление – убийство и покушение на убийство оперативно раскрыли сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел Абхазии, сообщает
МВД.
Преступление было совершено в ночь на 2 апреля в кафе на улице Абазгаа в Гагре.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками угрозыска Гагрского РОВД и следственной группой прокуратуры Гагрского района было установлено, что 36-летний Евгений Крылов около 02:30 пришел в кафе и совершил умышленное убийство женщины, чье имя не называется, на почве ранее сложившейся неприязни между ними. Мужчина нанес многочисленные удары жертве в область головы, причинив ей телесные удары несовместимые с жизнью.
По данным предварительного следствия, злоумышленник был замечен сотрудником охраны кафе и, поняв это, он решил напасть на охранника с металлическим гвоздодером с целью его умышленного убийства. Охранник оказал физическое сопротивление, нанес Крылову телесные повреждения. Последний взят под стражу и помещен в спецпалату Республиканской больницы с черепно-мозговой травмой.
Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 99, п. "к" ч. 2 ст. 99 через ч. 3 ст. 29 УК Абхазии проводит прокуратура Гагрского района. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.