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Назначен спецпредставитель МИД Абхазии по международному сотрудничеству
Назначен спецпредставитель МИД Абхазии по международному сотрудничеству
До настоящего времени Алхас Барзания более 10 лет занимал должность заместителя Торгового представителя Абхазии в России. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T13:34+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Алхас Барзания назначен спецпредставителем МИД Абхазии по международному сотрудничеству в сфере информационной безопасности, с присвоением ранга советника-посланника Посольства Абхазии в России. Об этом сообщает медиацентр МИД Абхазии.С 2011 года Барзания занимал должность замглавы Торгпредставительства Абхазии в России.Алхасу Барзания 36 лет, он экономист, выпускник РГСУ (Москва) по специальности "Финансы и кредит". В 2014 году окончил магистратуру по специальности "Мировая экономика" в Дипломатической академии МИД России. В 2018- 2019 годах проходил повышение квалификации в РАНХиГС при Правительстве РФ по специальности "Национальная безопасность на Постсоветском пространстве".
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Назначен спецпредставитель МИД Абхазии по международному сотрудничеству
13:34 04.04.2022 (обновлено: 15:05 04.04.2022)
До настоящего времени Алхас Барзания более 10 лет занимал должность заместителя Торгового представителя Абхазии в России.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Алхас Барзания назначен спецпредставителем МИД Абхазии по международному сотрудничеству в сфере информационной безопасности, с присвоением ранга советника-посланника Посольства Абхазии в России.
Об этом сообщает
медиацентр МИД Абхазии.
С 2011 года Барзания занимал должность замглавы Торгпредставительства Абхазии в России.
Алхасу Барзания 36 лет, он экономист, выпускник РГСУ (Москва) по специальности "Финансы и кредит". В 2014 году окончил магистратуру по специальности "Мировая экономика" в Дипломатической академии МИД России. В 2018- 2019 годах проходил повышение квалификации в РАНХиГС при Правительстве РФ по специальности "Национальная безопасность на Постсоветском пространстве".