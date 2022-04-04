https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/plan-po-tamozhennym-platezham-vypolnen-na-143-v-marte-1038477634.html

План по таможенным платежам выполнен на 143% в марте

План по таможенным платежам выполнен на 143% в марте

Объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил 2 млрд 732 млн руб, плановый показатель был выполнен на 127%. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T13:17+0300

2022-04-04T13:17+0300

2022-04-04T13:23+0300

в абхазии

таможня

платежи

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/19/1031696040_0:166:2401:1516_1920x0_80_0_0_b3258f4647666deba2a8db3f9ad349af.jpg

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Сумма начислений таможенных платежей в марте составила 239,7 млн руб при плане в 168,2 млн руб, план за месяц выполнен на 143%, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии.В сравнении с показателями за март 2021 года объем начислений увеличился на 49,9 млн руб, или на 26%, отмечается в сообщении.Всего по итогам за первый квартал 2022 года таможенными органами начислено в бюджет Абхазии 571,1 млн руб, что в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года больше на 141,0 млн руб или на 15% (в первом квартале начислено 497,8 млн руб).

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таможня, платежи, новости