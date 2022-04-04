https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/plan-po-tamozhennym-platezham-vypolnen-na-143-v-marte-1038477634.html
План по таможенным платежам выполнен на 143% в марте
План по таможенным платежам выполнен на 143% в марте
Объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил 2 млрд 732 млн руб, плановый показатель был выполнен на 127%. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T13:17+0300
2022-04-04T13:17+0300
2022-04-04T13:23+0300
в абхазии
таможня
платежи
новости
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Сумма начислений таможенных платежей в марте составила 239,7 млн руб при плане в 168,2 млн руб, план за месяц выполнен на 143%, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии.В сравнении с показателями за март 2021 года объем начислений увеличился на 49,9 млн руб, или на 26%, отмечается в сообщении.Всего по итогам за первый квартал 2022 года таможенными органами начислено в бюджет Абхазии 571,1 млн руб, что в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года больше на 141,0 млн руб или на 15% (в первом квартале начислено 497,8 млн руб).
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таможня, платежи, новости
План по таможенным платежам выполнен на 143% в марте
13:17 04.04.2022 (обновлено: 13:23 04.04.2022)
Объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил 2 млрд 732 млн руб, плановый показатель был выполнен на 127%.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik.
Сумма начислений таможенных платежей в марте составила 239,7 млн руб при плане в 168,2 млн руб, план за месяц выполнен на 143%, сообщается
на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии.
В сравнении с показателями за март 2021 года объем начислений увеличился на 49,9 млн руб, или на 26%, отмечается в сообщении.
Всего по итогам за первый квартал 2022 года таможенными органами начислено в бюджет Абхазии 571,1 млн руб, что в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года больше на 141,0 млн руб или на 15% (в первом квартале начислено 497,8 млн руб).