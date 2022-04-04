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Кадры из Бучи — очередная постановка: Лавров привел обличающие факты
Кадры из Бучи — очередная постановка: Лавров привел обличающие факты
Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших, обвинив российских военных... 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T16:26+0300
2022-04-04T16:26+0300
2022-04-04T16:31+0300
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Глава МИД России Сергей лавров прокомментировал нашумевшие кадры из города Бучи в Киевской области, на которых будто бы запечатлены "погибшие мирные жители". По утверждениям Киева, все они — якобы жертвы российских военных.Лавров назвал эти кадры инсценировкой и напомнил, что Вооруженные силы России полностью покинули населенный пункт 30 марта. На следующий день мэр города заявил, что "все у него в порядке".Кадры появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.
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россия, украина, министерство обороны рф, видео, мультимедиа, видео
Кадры из Бучи — очередная постановка: Лавров привел обличающие факты
16:26 04.04.2022 (обновлено: 16:31 04.04.2022)
Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших, обвинив российских военных в убийстве людей.
Глава МИД России Сергей лавров прокомментировал нашумевшие кадры из города Бучи в Киевской области, на которых будто бы запечатлены "погибшие мирные жители". По утверждениям Киева, все они — якобы жертвы российских военных.
Лавров назвал эти кадры инсценировкой и напомнил, что Вооруженные силы России полностью покинули населенный пункт 30 марта. На следующий день мэр города заявил, что "все у него в порядке".
Кадры появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.