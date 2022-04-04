https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/rossiya-s-9-aprelya-vozobnovit-aviasoobschenie-s-52-druzhestvennymi-stranami-1038483202.html

Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 дружественными странами

Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 дружественными странами

С 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии за исключением вывозных, грузовых, почтовых... 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T17:10+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Россия с 9 апреля снимает ограничения по борьбе с COVID-19, распространявшиеся на регулярные и чартерные рейсы, и возобновляет сообщение более чем с 50 дружественными странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.Мишустин отметил, что уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям."Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства", – сказал премьер.Речь идет о полном снятии с 9 апреля ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение со следующими государствами и территориями: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.Также с 9 апреля будут сняты ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы России с Китаем.

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россия, новости, авиасообщения