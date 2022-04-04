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Российские ПВО сбили почти 400 украинских беспилотников с начала операции
Российские ПВО сбили почти 400 украинских беспилотников с начала операции
Вооруженные cилы России продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T11:22+0300
2022-04-04T11:22+0300
2022-04-04T11:28+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе еще шесть беспилотников, всего с начала спецоперации – 392, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Кроме того, минувшей ночью в районе Лисичанска в результате авиаудара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой, добавил представитель военного ведомства.В ночь на 4 апреля оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила еще 14 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.Силы ДНР, развивая наступление, освободили населенный пункт Новобахмутовка. Подразделения Народной милиции ЛНР продвинулись на глубину два километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, вооружения, министерство обороны рф
Российские ПВО сбили почти 400 украинских беспилотников с начала операции
11:22 04.04.2022 (обновлено: 11:28 04.04.2022)
Вооруженные cилы России продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе еще шесть беспилотников, всего с начала спецоперации – 392, сообщил
официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, минувшей ночью в районе Лисичанска в результате авиаудара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой, добавил представитель военного ведомства.
В ночь на 4 апреля оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила еще 14 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.
Силы ДНР, развивая наступление, освободили населенный пункт Новобахмутовка. Подразделения Народной милиции ЛНР продвинулись на глубину два километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга.