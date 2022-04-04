https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/v-abkhazii-vyyavili-43-sluchaya-koronavirusa-za-sutki-1038486079.html
В Абхазии выявили 43 случая коронавируса за сутки
В Абхазии выявили 43 случая коронавируса за сутки
Всего с начала пандемии в республике официально зафиксировано 53513 случаев коронавирусной инфекции. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T20:50+0300
2022-04-04T20:50+0300
2022-04-04T20:50+0300
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 200 человек за минувшие сутки в Абхазии, положительный тест получили 43 из них, сообщает Оперштаб по защите населения COVID-19. В Сухумской инфекционной больнице умерла пациентка 73 лет, говорится в сообщении.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии двое из них, состояние здоровья 24 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице четыре пациента, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - трое, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ - четыре пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день - 53513, из которых выздоровел 50721 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия
В Абхазии выявили 43 случая коронавируса за сутки
Всего с начала пандемии в республике официально зафиксировано 53513 случаев коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили 200 человек за минувшие сутки в Абхазии, положительный тест получили 43 из них, сообщает Оперштаб по защите населения COVID-19.
В Сухумской инфекционной больнице умерла пациентка 73 лет, говорится в сообщении.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии двое из них, состояние здоровья 24 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице четыре пациента, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - трое, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ - четыре пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день - 53513, из которых выздоровел 50721 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай.