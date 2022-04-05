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Армия России уничтожила хранилище топлива и завод по ремонту бронетехники ВСУ

Армия России уничтожила хранилище топлива и завод по ремонту бронетехники ВСУ

Вооруженные Силы России продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Российская армия высокоточными ракетами уничтожила командный пункт подразделения территориальной обороны Украины, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.За день российские ВКС и ракетные войска поразили еще 33 военных объекта Украины, среди которых: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.ПВО России сбили в воздухе пять украинских беспилотников, добавил российский генерал генерал.Силы ЛНР во вторник продолжили наступление на позиции украинской 24–ой отдельной механизированной бригады и сейчас ведут бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское, рассказал представитель Минобороны России.На Северодонецком направлении подразделения ЛНР прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, и сейчас ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка.

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