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Армия России уничтожила хранилище топлива и завод по ремонту бронетехники ВСУ
Армия России уничтожила хранилище топлива и завод по ремонту бронетехники ВСУ
Вооруженные Силы России продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T20:45+0300
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Российская армия высокоточными ракетами уничтожила командный пункт подразделения территориальной обороны Украины, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.За день российские ВКС и ракетные войска поразили еще 33 военных объекта Украины, среди которых: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.ПВО России сбили в воздухе пять украинских беспилотников, добавил российский генерал генерал.Силы ЛНР во вторник продолжили наступление на позиции украинской 24–ой отдельной механизированной бригады и сейчас ведут бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское, рассказал представитель Минобороны России.На Северодонецком направлении подразделения ЛНР прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, и сейчас ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка.
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Армия России уничтожила хранилище топлива и завод по ремонту бронетехники ВСУ
20:45 05.04.2022 (обновлено: 20:46 05.04.2022)
Вооруженные Силы России продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik.
Российская армия высокоточными ракетами уничтожила командный пункт подразделения территориальной обороны Украины, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники ВСУ, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
За день российские ВКС и ракетные войска поразили еще 33 военных объекта Украины, среди которых: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.
ПВО России сбили в воздухе пять украинских беспилотников, добавил российский генерал генерал.
Силы ЛНР во вторник продолжили наступление на позиции украинской 24–ой отдельной механизированной бригады и сейчас ведут бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское, рассказал представитель Минобороны России.
На Северодонецком направлении подразделения ЛНР прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, и сейчас ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка.