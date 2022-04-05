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Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выступил на чемпионате в Италии
Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выступил на чемпионате в Италии
Первый этап чемпионата "Lamborghini Super Trofeo" проходил на автодроме Имола в Италии со 2 по 3 апреля. 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T17:55+0300
2022-04-05T17:55+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава в составе итальянской команды "Target Racing" выступил в первом этапе европейского чемпионата "Lamborghini Super Trofeo".Он уточнил, что первый этап чемпионата прошел со 2 по 3 апреля включительно. В нем приняли участие команды из ряда европейских стран, представивших 36 своих автомобилей. Самые большие команды были из Италии, Германии и Франции.По словам Гвазава, эти два гоночных заезда оказались для него не очень удачными. Сначала он не успел должным образом прогреть резину и в квалификационном заезде занял десятое место, с которого он стартовал в первой гонке."Старт был хорошим, но я выбрал немного неправильную стратегию и застрял в потоке за медленным пилотом. Сама трасса узкая и обогнать кого-то довольно сложно. Затем за штурвал сел мой сокомандник и тоже застрял. Ситуацию усложнила также машина безопасности, которые выезжает на трассу при происшествии и собирает за собой всех участников. Обгонять ее нельзя", – поделился автогонщик.Итогом первого дня стали восьмое место в "абсолюте" (дисциплина, при которой подводится общий итог заездов – прим.) и четвертое – в своем классе. Во второй гонке команде Дмитрия Гвазава удалось квалифицироваться на четвертой позиции, с которой они стартовали.Подбор нужного момента для пит-стопа позволил вырваться команде на первую позицию. Гвазвава удерживал лидерство на протяжении двух кругов и не позволял фаворитам чемпионата его обогнать, но произошло досадное недоразумение."Прежде чем сесть за штурвал, я, видимо, наступил на разлитое масло, и при торможении моя нога соскользнула с педали. Я вылетел с трассы. Когда вернулся на дорогу, я еще оставался лидером, но скорость была уже другая. Это позволило конкуренту меня обогнать", – рассказал он.Второй гоночный день команда Дмитрия Гвазава завершила на второй из 36 позиций в категории "абсолют", но полученный штраф за слишком быстрый выезд из пит-стопа, отбросил ее на третью строчку. В своем классе они заняли первое место.Чемпионата "Lamborghini Super Trofeo" состоит из семи этапов. Следующий этап пройдет на автодроме Поль Рикар во Франции. Победитель определяется путем набранных баллов в течение всех гоночных этапов в дисциплине "абсолют" и в каждом отдельном классе автомобилей.Дмитрий Гвазава выступает в чемпионате "Lamborghini Super Trofeo-2021". Занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210905/Avtogonschik-iz-Abkhazii-Dmitriy-Gvazava-vyigral-pervuyu-gonku-etapa-World-GT-1033154492.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210330/Avtogonschik-iz-Abkhazii-Dmitriy-Gvazava-podpisal-kontrakt-s-italyanskoy-komandoy-1032113955.html
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новости, спорт, автогонки
Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выступил на чемпионате в Италии
17:55 05.04.2022 (обновлено: 18:06 05.04.2022)
Первый этап чемпионата "Lamborghini Super Trofeo" проходил на автодроме Имола в Италии со 2 по 3 апреля.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава в составе итальянской команды "Target Racing" выступил в первом этапе европейского чемпионата "Lamborghini Super Trofeo".
"Первый этап чемпионата состоялся на автодроме итальянского города Имола. Это знаковое и драматичное место в истории автогонок. Считается опасным. Там разбился трехкратный чемпион мира Айртон Сенна, и там установили в его честь памятник. Мы тщательно готовились к этому событию и, на мой взгляд, показали неплохой результат", – отметил Гвазава.
Он уточнил, что первый этап чемпионата прошел со 2 по 3 апреля включительно. В нем приняли участие команды из ряда европейских стран, представивших 36 своих автомобилей. Самые большие команды были из Италии, Германии и Франции.
По словам Гвазава, эти два гоночных заезда оказались для него не очень удачными. Сначала он не успел должным образом прогреть резину и в квалификационном заезде занял десятое место, с которого он стартовал в первой гонке.
"Старт был хорошим, но я выбрал немного неправильную стратегию и застрял в потоке за медленным пилотом. Сама трасса узкая и обогнать кого-то довольно сложно. Затем за штурвал сел мой сокомандник и тоже застрял. Ситуацию усложнила также машина безопасности, которые выезжает на трассу при происшествии и собирает за собой всех участников. Обгонять ее нельзя", – поделился автогонщик.
Итогом первого дня стали восьмое место в "абсолюте" (дисциплина, при которой подводится общий итог заездов – прим.) и четвертое – в своем классе. Во второй гонке команде Дмитрия Гвазава удалось квалифицироваться на четвертой позиции, с которой они стартовали.
Подбор нужного момента для пит-стопа позволил вырваться команде на первую позицию. Гвазвава удерживал лидерство на протяжении двух кругов и не позволял фаворитам чемпионата его обогнать, но произошло досадное недоразумение.
"Прежде чем сесть за штурвал, я, видимо, наступил на разлитое масло, и при торможении моя нога соскользнула с педали. Я вылетел с трассы. Когда вернулся на дорогу, я еще оставался лидером, но скорость была уже другая. Это позволило конкуренту меня обогнать", – рассказал он.
Второй гоночный день команда Дмитрия Гвазава завершила на второй из 36 позиций в категории "абсолют", но полученный штраф за слишком быстрый выезд из пит-стопа, отбросил ее на третью строчку. В своем классе они заняли первое место.
Чемпионата "Lamborghini Super Trofeo" состоит из семи этапов. Следующий этап пройдет на автодроме Поль Рикар во Франции. Победитель определяется путем набранных баллов в течение всех гоночных этапов в дисциплине "абсолют" и в каждом отдельном классе автомобилей.
Дмитрий Гвазава выступает в чемпионате "Lamborghini Super Trofeo-2021". Занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".