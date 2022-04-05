https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bolee-130-voennykh-obektov-ukrainy-unichtozhili-rossiyskie-voennye-za-noch-1038490429.html

Более 130 военных объектов Украины уничтожили российские военные за ночь

Более 130 военных объектов Украины уничтожили российские военные за ночь

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T11:12+0300

2022-04-05T11:12+0300

2022-04-05T11:16+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. В ночь на вторник оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. Среди уничтоженных объектов восемь командных пунктов и узлов связи, радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, уточнил Конашенков.Кроме того, вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков был уничтожен Центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.Также высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены четыре хранилища топлива для снабжения группировок ВСУ в Кременце, Черкасах, Запорожье и Новомосковске. Российские ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника.

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россия, украина, новости, вооружения, министерство обороны рф