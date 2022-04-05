https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bolee-130-voennykh-obektov-ukrainy-unichtozhili-rossiyskie-voennye-za-noch-1038490429.html
Более 130 военных объектов Украины уничтожили российские военные за ночь
Более 130 военных объектов Украины уничтожили российские военные за ночь
Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T11:12+0300
2022-04-05T11:12+0300
2022-04-05T11:16+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
вооружения
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/05/1038490514_0:201:3020:1900_1920x0_80_0_0_43652010eff771a27377e23b2ac38638.jpg
СУХУМ, 5 апр – Sputnik. В ночь на вторник оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. Среди уничтоженных объектов восемь командных пунктов и узлов связи, радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, уточнил Конашенков.Кроме того, вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков был уничтожен Центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.Также высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены четыре хранилища топлива для снабжения группировок ВСУ в Кременце, Черкасах, Запорожье и Новомосковске. Российские ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/05/1038490514_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_51d5d48fa5787ae10c0a0ae61e1389b1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, вооружения, министерство обороны рф
Более 130 военных объектов Украины уничтожили российские военные за ночь
11:12 05.04.2022 (обновлено: 11:16 05.04.2022)
Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
В ночь на вторник оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины, сообщил
официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
Среди уничтоженных объектов восемь командных пунктов и узлов связи, радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, уточнил Конашенков.
Кроме того, вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков был уничтожен Центр подготовки украинских сил спецопераций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены четыре хранилища топлива для снабжения группировок ВСУ в Кременце, Черкасах, Запорожье и Новомосковске. Российские ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника.