https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/deputaty-prinyali-izmeneniya-v-trudovoy-kodeks-v-okonchatelnom-chtenii-1038494368.html

Депутаты приняли изменения в Трудовой кодекс в окончательном чтении

Депутаты приняли изменения в Трудовой кодекс в окончательном чтении

Изменения в Трудовой кодекс были утверждены в первом чтении на заседании Народного Собрания 21 марта. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T13:35+0300

2022-04-05T13:35+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в третьем и окончательном чтении внес изменения в Трудовой кодекс республики. Согласно изменениям, минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабмином Абхазии и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (8200 рублей). Отмечается, что минимальный размер месячной зарплаты не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат.Трудовой кодекс Абхазии был принят Народным Собранием в октябре 2016 года. Согласно ему, минимальный размер месячной зарплаты устанавливался законом.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, депутаты, народное собрание абхазии, трудовой кодекс