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Депутаты приняли изменения в Трудовой кодекс в окончательном чтении
Депутаты приняли изменения в Трудовой кодекс в окончательном чтении
Изменения в Трудовой кодекс были утверждены в первом чтении на заседании Народного Собрания 21 марта. 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T13:35+0300
2022-04-05T13:35+0300
2022-04-05T13:53+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в третьем и окончательном чтении внес изменения в Трудовой кодекс республики. Согласно изменениям, минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабмином Абхазии и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (8200 рублей). Отмечается, что минимальный размер месячной зарплаты не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат.Трудовой кодекс Абхазии был принят Народным Собранием в октябре 2016 года. Согласно ему, минимальный размер месячной зарплаты устанавливался законом.
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новости, депутаты, народное собрание абхазии, трудовой кодекс
Депутаты приняли изменения в Трудовой кодекс в окончательном чтении
13:35 05.04.2022 (обновлено: 13:53 05.04.2022)
Изменения в Трудовой кодекс были утверждены в первом чтении на заседании Народного Собрания 21 марта.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в третьем и окончательном чтении внес изменения в Трудовой кодекс республики.
Согласно изменениям, минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабмином Абхазии и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (8200 рублей).
Отмечается, что минимальный размер месячной зарплаты не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат.
Трудовой кодекс Абхазии был принят Народным Собранием в октябре 2016 года. Согласно ему, минимальный размер месячной зарплаты устанавливался законом.