https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/khintba-rusdram-pozitsioniruetsya-kak-neotemlemaya-chast-abkhazskogo-kulturnogo-landshafta--1038495689.html

Хинтба: РУСДРАМ позиционируется как неотъемлемая часть абхазского культурного ландшафта

Хинтба: РУСДРАМ позиционируется как неотъемлемая часть абхазского культурного ландшафта

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба принимает участие в ХХIV международном театральном фестивале стран СНГ "Встречи в России". О значении мероприятия и... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T18:47+0300

2022-04-05T18:47+0300

2022-04-05T18:47+0300

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Хинтба: РУСДРАМ позиционируется как неотъемлемая часть абхазского культурного ландшафта Хинтба: РУСДРАМ позиционируется как неотъемлемая часть абхазского культурного ландшафта

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба сказал, что на конференции русских зарубежных театров обсуждались не только достижения, но и их проблемы. Говоря о проблемах Хинтба отметил, что РУСДРАМ нуждается в техническом перевооружении театра в ближайшие годы."Как бы мы ни относились к нашему оборудованию, наступает предел, когда необходимо задумываться о переоснащении. Эту проблему я отметил, и говорил, что важно, что мы набрали курс Щепки – это стратегический для нас момент, и важно, чтобы после учебы, когда они вернутся, у них были все условия для работы", – сказал Хинтба.Гендиректор РУСДРАМа отметил, что в современном мире, когда идет разъединение, в том числе и по культурным линиям и есть попытки запретить российскую культуру, роль русских театров возрастает, и русские театры играют огромную роль."Недопустимы санкции в отношении культуры. Мы, безусловно, будем делать все, чтобы наша деятельность развивалась и укреплялась. Наша задача – укрепление абхазской культуры и задача межгосударственного характера по укреплению гуманитарного измерения абхазо-российского сотрудничества. В этом смысле роль русского театра значительная, и мы это сознаем и будем действовать в этом направлении", – сказал Хинтба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.С 4 по 6 апреля 2022 года Театр-фестиваль "Балтийский дом", Ассоциация деятелей русских театров зарубежья при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ проводят в Санкт-Петербурге Третью международную конференцию "Русский театр за рубежом как институт русской культуры". Центральная тема – "Новые лица русского театра зарубежья. Проблема преемственности и сохранение традиций". Речь пойдет о молодых актерах, режиссерах, драматургах, определяющих будущее русского театра за рубежом.

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