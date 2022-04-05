https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minoborony-rossii-kiev-ne-zainteresovan-v-sokhranenii-zhizney-svoikh-voennosluzhaschikh-1038503193.html

Минобороны России: Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военнослужащих

Минобороны России: Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военнослужащих

Утром 5 апреля в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей нацбатальона "Азов", два вертолета Ми-8, пытавшихся... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T20:49+0300

2022-04-05T20:49+0300

2022-04-05T21:19+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Призывы России сложить оружие игнорируются украинской стороной, что говорит о незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России.Ведомство подчеркнуло, что Россия неоднократно и по всем доступным каналам предлагала ВСУ добровольно сложить оружие и выйти из Мариуполя."С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой народной республики," - говорится в сообщении ведомства.Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью являются денацификация и демилитаризация Украины, российские войска наносят удары по военным объектам и войскам противника и не затрагивают мирное население городов и сел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bucha-antirossiyskaya-provokatsiya-s-troynym-dnom-1038502563.html

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