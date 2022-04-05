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Минобороны России: Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военнослужащих
Минобороны России: Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военнослужащих
Утром 5 апреля в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей нацбатальона "Азов", два вертолета Ми-8, пытавшихся... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T20:49+0300
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Призывы России сложить оружие игнорируются украинской стороной, что говорит о незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России.Ведомство подчеркнуло, что Россия неоднократно и по всем доступным каналам предлагала ВСУ добровольно сложить оружие и выйти из Мариуполя."С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой народной республики," - говорится в сообщении ведомства.Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью являются денацификация и демилитаризация Украины, российские войска наносят удары по военным объектам и войскам противника и не затрагивают мирное население городов и сел.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bucha-antirossiyskaya-provokatsiya-s-troynym-dnom-1038502563.html
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новости, россия, украина
Минобороны России: Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военнослужащих
20:49 05.04.2022 (обновлено: 21:19 05.04.2022)
Утром 5 апреля в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей нацбатальона "Азов", два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik.
Призывы России сложить оружие игнорируются украинской стороной, что говорит о незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, сообщает
официальный Telegram-канал Министерства обороны России.
"Сегодня, в очередной раз, с 6 утра московского времени украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что Россия неоднократно и по всем доступным каналам предлагала ВСУ добровольно сложить оружие и выйти из Мариуполя.
"С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой народной республики," - говорится в сообщении ведомства.
Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью являются денацификация и демилитаризация Украины, российские войска наносят удары по военным объектам и войскам противника и не затрагивают мирное население городов и сел.