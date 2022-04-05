https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/parlament-abkhazii-ne-prinyal-proekt-zakona-o-strategicheskikh-obektakh-respubliki-1038494184.html

Парламент Абхазии не принял проект закона "О стратегических объектах республики"

Парламент Абхазии не принял проект закона "О стратегических объектах республики"

Проект затрагивал имущество, имеющее социально-экономическое и военно-оборонное значение для устойчивого развития общества. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T13:32+0300

2022-04-05T13:32+0300

2022-04-05T14:31+0300

в абхазии

народное собрание абхазии

новости

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/03/1031764750_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_957d08bd8f6f39d87606ad1185f63be7.jpg

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии не приняли во втором и окончательном чтении закон "О стратегических объектах республики". Согласно законопроекту, к стратегическим объектам относится имущество, находящееся в управлении МВД, СГБ, Минобороны, МЧС. Также в список входят объекты энергетики (в том числе ИнгурГЭС), системы организации воздушного движения и авиации, республиканские железные дороги, дороги республиканского значения, авто и ж/д вокзалы, причалы и пристани, имеющие государственное значение, объекты связи, телевизионные и радиопередающие центры, информационные агентства.В случае чрезвычайных ситуаций президент Абхазии в целях обеспечения защиты национальных интересов, жизни, здоровья населения мог быть вправе вводить особый режим охраны, эксплуатации, обеспечения жизнедеятельности стратегических объектов с использованием Вооруженных сил республики. Также в рамках проекта стратегические объекты, находящиеся в государственной собственности, не подлежали приватизации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210713/Zakonoproekt-o-strategicheskikh-obektakh-podgotovili-v-Parlamente-Abkhazii-1032834440.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

народное собрание абхазии, новости, законодательство