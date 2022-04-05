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Перенджиев: российская армия действует как освободитель, а националисты — как оккупанты
Перенджиев: российская армия действует как освободитель, а националисты — как оккупанты
Российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T11:35+0300
2022-04-05T11:35+0300
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Перенджиев: российская армия действует как освободитель, а националисты — как оккупанты
Перенджиев: российская армия действует как освободитель, а националисты — как оккупанты
По словам Перенджиева, конечно, есть надежда, что ко Дню Победы, но все-таки здесь надо быть чуть-чуть пессимистом. Потому что, если и рассчитывать на что-то ко Дню Победы, то на освобождение Донбасса."Мы действуем как освободители, а нацисты и все остальные военнослужащие в украинской армии действуют как оккупанты, потому что держат в заложниках своих же собственных граждан. Они должны их защищать, а на деле все наоборот, и российская армия ведет освободительную операцию. Если делать осторожные прогнозы, то я считаю, что апрель мы еще полностью будем вести бои. Вряд ли приходится надеяться на то, что в апреле они закончатся, потому что обстановка еще непростая. Хотя, конечно, есть надежда, что у вооруженных сил Украины будет нехватка боеприпасов, горючего, самой военной техники, постепенно будет идти истощение, и в конечном итоге у них будут серьезные проблемы с тем, чем воевать", – отметил эксперт.Перенджиев считает, что Запад всячески будет помогать Украине, но перед российской армией стоит задача наносить удары по тем местам, куда будет поступать и скапливаться техника Запада. "Будет своеобразная охота со стороны наших вооруженных сил по уничтожению этих караванов оружия. Это будет бить не только по системе обеспечения вооруженных сил Украины, но и в некоторой степени наносить определенный ущерб и Западу, вооружение и военная техника которого никакого смысла не приобрели в ходе боевых действий", – сказал Перенджиев. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Перенджиев: российская армия действует как освободитель, а националисты — как оккупанты
11:35 05.04.2022 (обновлено: 14:36 05.04.2022)
Российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал слушателям радио Sputnik, когда можно ожидать окончания специальной военной операции на Украине.
По словам Перенджиева, конечно, есть надежда, что ко Дню Победы, но все-таки здесь надо быть чуть-чуть пессимистом. Потому что, если и рассчитывать на что-то ко Дню Победы, то на освобождение Донбасса.
"Мы действуем как освободители, а нацисты и все остальные военнослужащие в украинской армии действуют как оккупанты, потому что держат в заложниках своих же собственных граждан. Они должны их защищать, а на деле все наоборот, и российская армия ведет освободительную операцию. Если делать осторожные прогнозы, то я считаю, что апрель мы еще полностью будем вести бои. Вряд ли приходится надеяться на то, что в апреле они закончатся, потому что обстановка еще непростая. Хотя, конечно, есть надежда, что у вооруженных сил Украины будет нехватка боеприпасов, горючего, самой военной техники, постепенно будет идти истощение, и в конечном итоге у них будут серьезные проблемы с тем, чем воевать", – отметил эксперт.
Перенджиев считает, что Запад всячески будет помогать Украине, но перед российской армией стоит задача наносить удары по тем местам, куда будет поступать и скапливаться техника Запада.
"Будет своеобразная охота со стороны наших вооруженных сил по уничтожению этих караванов оружия. Это будет бить не только по системе обеспечения вооруженных сил Украины, но и в некоторой степени наносить определенный ущерб и Западу, вооружение и военная техника которого никакого смысла не приобрели в ходе боевых действий", – сказал Перенджиев.
Подробности слушайте в аудиофайле
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