https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/perendzhiev-rossiyskaya-armiya-deystvuet-kak-osvoboditel-a-natsionalisty--kak-okkupanty-1038491316.html

Перенджиев: российская армия действует как освободитель, а националисты — как оккупанты

Перенджиев: российская армия действует как освободитель, а националисты — как оккупанты

Российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T11:35+0300

2022-04-05T11:35+0300

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Перенджиев: российская армия действует как освободитель, а националисты — как оккупанты Перенджиев: российская армия действует как освободитель, а националисты — как оккупанты

По словам Перенджиева, конечно, есть надежда, что ко Дню Победы, но все-таки здесь надо быть чуть-чуть пессимистом. Потому что, если и рассчитывать на что-то ко Дню Победы, то на освобождение Донбасса."Мы действуем как освободители, а нацисты и все остальные военнослужащие в украинской армии действуют как оккупанты, потому что держат в заложниках своих же собственных граждан. Они должны их защищать, а на деле все наоборот, и российская армия ведет освободительную операцию. Если делать осторожные прогнозы, то я считаю, что апрель мы еще полностью будем вести бои. Вряд ли приходится надеяться на то, что в апреле они закончатся, потому что обстановка еще непростая. Хотя, конечно, есть надежда, что у вооруженных сил Украины будет нехватка боеприпасов, горючего, самой военной техники, постепенно будет идти истощение, и в конечном итоге у них будут серьезные проблемы с тем, чем воевать", – отметил эксперт.Перенджиев считает, что Запад всячески будет помогать Украине, но перед российской армией стоит задача наносить удары по тем местам, куда будет поступать и скапливаться техника Запада. "Будет своеобразная охота со стороны наших вооруженных сил по уничтожению этих караванов оружия. Это будет бить не только по системе обеспечения вооруженных сил Украины, но и в некоторой степени наносить определенный ущерб и Западу, вооружение и военная техника которого никакого смысла не приобрели в ходе боевых действий", – сказал Перенджиев. Подробности слушайте в аудиофайле.

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