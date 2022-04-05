https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/podrobnyy-razbor-v-chm-prokololis-organizatory-ukrainskoy-provokatsii-v-buche-1038501304.html

Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче?

Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче?

Ранее в социальных сетях появилось видео, тиражируемое украинскими СМИ с подачи украинских властей. На кадрах, якобы снятых в городе Буча Киевской области... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T18:40+0300

2022-04-05T18:40+0300

2022-04-05T18:40+0300

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"Ужас в Буче", "резня", "геноцид". Такими заголовками пестрят западные СМИ.Кадры "зверств россиян", опубликованные украинскими медийщиками, кишат нестыковками и ляпами.Видео появилось лишь спустя 4 дня после ухода российских военных из Бучи. И почти сразу — после прихода СБУ и украинского ТВ. Времени для постановки было более чем достаточно.Но даже его провокаторам не хватило, чтобы слепить по-настоящему "качественный" материал. Мэр Бучи объявляет 31 марта днем победы над "орками". И ни слова — о "заваленных телами улицах". Нет их и на видео в соцсетях мэра.Западный зритель — главная цель провокации. В англоязычной Википедии статья о Буче появляется подозрительно быстро. Название Буча созвучно слову "butcher" (мясник).Но даже на Западе настроены критично. Ветеран американской дипломатии Джэк Мэтлок в прямом эфире CNN заявил, что не уверен в причастности Москвы, а шум вокруг Бучи на руку Киеву. Запись эфира на сайт CNN не выложили.

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