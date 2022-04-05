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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/podrobnyy-razbor-v-chm-prokololis-organizatory-ukrainskoy-provokatsii-v-buche-1038501304.html
Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче?
Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче?
Ранее в социальных сетях появилось видео, тиражируемое украинскими СМИ с подачи украинских властей. На кадрах, якобы снятых в городе Буча Киевской области... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T18:40+0300
2022-04-05T18:40+0300
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"Ужас в Буче", "резня", "геноцид". Такими заголовками пестрят западные СМИ.Кадры "зверств россиян", опубликованные украинскими медийщиками, кишат нестыковками и ляпами.Видео появилось лишь спустя 4 дня после ухода российских военных из Бучи. И почти сразу — после прихода СБУ и украинского ТВ. Времени для постановки было более чем достаточно.Но даже его провокаторам не хватило, чтобы слепить по-настоящему "качественный" материал. Мэр Бучи объявляет 31 марта днем победы над "орками". И ни слова — о "заваленных телами улицах". Нет их и на видео в соцсетях мэра.Западный зритель — главная цель провокации. В англоязычной Википедии статья о Буче появляется подозрительно быстро. Название Буча созвучно слову "butcher" (мясник).Но даже на Западе настроены критично. Ветеран американской дипломатии Джэк Мэтлок в прямом эфире CNN заявил, что не уверен в причастности Москвы, а шум вокруг Бучи на руку Киеву. Запись эфира на сайт CNN не выложили.
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Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче?

18:40 05.04.2022
© Видео Ruptly; Соцсети; youtube / Паляниця; youtube / POTON; Минобороны России
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Ранее в социальных сетях появилось видео, тиражируемое украинскими СМИ с подачи украинских властей. На кадрах, якобы снятых в городе Буча Киевской области, видны тела мертвых людей вдоль дороги, в их убийстве обвинили российских военных.
"Ужас в Буче", "резня", "геноцид". Такими заголовками пестрят западные СМИ.

Кадры "зверств россиян", опубликованные украинскими медийщиками, кишат нестыковками и ляпами.

Видео появилось лишь спустя 4 дня после ухода российских военных из Бучи. И почти сразу — после прихода СБУ и украинского ТВ. Времени для постановки было более чем достаточно.

Но даже его провокаторам не хватило, чтобы слепить по-настоящему "качественный" материал. Мэр Бучи объявляет 31 марта днем победы над "орками". И ни слова — о "заваленных телами улицах". Нет их и на видео в соцсетях мэра.

Западный зритель — главная цель провокации. В англоязычной Википедии статья о Буче появляется подозрительно быстро. Название Буча созвучно слову "butcher" (мясник).

Но даже на Западе настроены критично. Ветеран американской дипломатии Джэк Мэтлок в прямом эфире CNN заявил, что не уверен в причастности Москвы, а шум вокруг Бучи на руку Киеву. Запись эфира на сайт CNN не выложили.
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