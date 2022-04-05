https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/russkie-organizatsii-abkhazii-prokommentirovali-prizyv-ostanovit-spetsoperatsiyu-na-ukraine-1038500865.html

Русские организации Абхазии прокомментировали призыв остановить спецоперацию на Украине

Русские организации Абхазии прокомментировали призыв остановить спецоперацию на Украине

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, для защиты ДНР и ЛНР и с намерением предать суду всех военных... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T19:00+0300

2022-04-05T19:00+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Координационный союз русских соотечественников (КСОРС) в Абхазии выступил с обращением в ответ на призыв группы граждан республики остановить кровопролитие на Украине.Призыв к немедленному прекращению конфронтации, для предотвращения катастрофы "поистине мирового масштаба" подписали около 20 человек, в том числе журналисты и правозащитники.С осуждением публичного призыва пацифистского содержания выступает и целый ряд организаций, входящих в штаб поддержки Владимира Путина в Абхазии. "Мы считаем неуместным любое обсуждение в Абхазии спецоперации РФ на Украине, и глобальное противостоянии Российской Федерацией со странами НАТО и призываем всех граждан Абхазии и соотечественников быть консолидированными и сплоченными в вопросе поддержки всех действий Российской Федерации на Украине, в их борьбе с вражеским режимом НАТО и не позволить расшатать общественно-политическую ситуацию в нашей Независимой Республике Абхазия", - говорится в коллективном заявлении организаций.Под заявлением подписались ОО "Русская община Абхазии", ОО "Черноморское казачье войско Абхазии", ОО "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий", Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", Фонд батальона "Горец", Общественное движение "Аиаиира", Абхазское Казачье Общество.Всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других бронемашин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/kakoy-mir-neset-spetsoperatsiya-na-ukraine-1038182779.html

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