https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/takie-obstoyatelstva-dbar-ob-aktualnosti-vodnogo-kodeksa-abkhazii-1038482677.html
Такие обстоятельства: Дбар об актуальности Водного кодекса Абхазии
Такие обстоятельства: Дбар об актуальности Водного кодекса Абхазии
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил президенту республики для внесения в Парламент проект Водного кодекса Республики Абхазия, а также проект... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T10:31+0300
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2022-04-05T14:37+0300
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Такие обстоятельства: Дбар об актуальности Водного кодекса Абхазии
Такие обстоятельства: Дбар об актуальности Водного кодекса Абхазии
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил президенту республики для внесения в Парламент проект Водного кодекса Республики Абхазия, а также проект закона "О введении в действие Водного кодекса Республики Абхазия", сообщил сайт Кабмина 1 апреля.Как уточнил директор Института экологии АНА Роман Дбар в эфире радио Sputnik, проект кодекса поступил от Министерства сельского хозяйства. "Именно Минсельхоз оказался ведомством в продвижении и подготовке данного Кодекса. Это имеет важные мотивы, которые, в первую очередь, связаны с использованием водных объектов в целях разведения рыб, развития аквакультуры. Этот проект был направлен нам, мы провели его экспертизу", – рассказал Дбар. По мнению Дбар, принятие Водного кодекса является очень актуальным вопросом. Подробности слушайте в аудиофайле. В настоящее время в этой сфере правового регулирования действует Водный кодекс Грузинской ССР, датируемый 1974 годом.
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Такие обстоятельства: Дбар об актуальности Водного кодекса Абхазии
10:31 05.04.2022 (обновлено: 14:37 05.04.2022)
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил президенту республики для внесения в Парламент проект Водного кодекса Республики Абхазия, а также проект закона "О введении в действие Водного кодекса Республики Абхазия", сообщил сайт
Кабмина 1 апреля.
Как уточнил директор Института экологии АНА Роман Дбар в эфире радио Sputnik, проект кодекса поступил от Министерства сельского хозяйства.
"Именно Минсельхоз оказался ведомством в продвижении и подготовке данного Кодекса. Это имеет важные мотивы, которые, в первую очередь, связаны с использованием водных объектов в целях разведения рыб, развития аквакультуры. Этот проект был направлен нам, мы провели его экспертизу", – рассказал Дбар.
По мнению Дбар, принятие Водного кодекса является очень актуальным вопросом.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
В настоящее время в этой сфере правового регулирования действует Водный кодекс Грузинской ССР, датируемый 1974 годом.