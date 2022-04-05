https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/takie-obstoyatelstva-dbar-ob-aktualnosti-vodnogo-kodeksa-abkhazii-1038482677.html

Такие обстоятельства: Дбар об актуальности Водного кодекса Абхазии

Такие обстоятельства: Дбар об актуальности Водного кодекса Абхазии

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил президенту республики для внесения в Парламент проект Водного кодекса Республики Абхазия, а также проект... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T10:31+0300

2022-04-05T10:31+0300

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Такие обстоятельства: Дбар об актуальности Водного кодекса Абхазии Такие обстоятельства: Дбар об актуальности Водного кодекса Абхазии

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил президенту республики для внесения в Парламент проект Водного кодекса Республики Абхазия, а также проект закона "О введении в действие Водного кодекса Республики Абхазия", сообщил сайт Кабмина 1 апреля.Как уточнил директор Института экологии АНА Роман Дбар в эфире радио Sputnik, проект кодекса поступил от Министерства сельского хозяйства. "Именно Минсельхоз оказался ведомством в продвижении и подготовке данного Кодекса. Это имеет важные мотивы, которые, в первую очередь, связаны с использованием водных объектов в целях разведения рыб, развития аквакультуры. Этот проект был направлен нам, мы провели его экспертизу", – рассказал Дбар. По мнению Дбар, принятие Водного кодекса является очень актуальным вопросом. Подробности слушайте в аудиофайле. В настоящее время в этой сфере правового регулирования действует Водный кодекс Грузинской ССР, датируемый 1974 годом.

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