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Турбаза: Мукба и Чурина о развитии событийного туризма в Абхазии
Турбаза: Мукба и Чурина о развитии событийного туризма в Абхазии
О событийном туризме, возможностях и условиях для его развития в эфире радио Sputnik рассказали эксперт по туризму Адамур Мукба и заведующая кафедрой... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T15:26+0300
2022-04-05T15:26+0300
2022-04-05T15:56+0300
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Турбаза: Мукба и Чурина о развитии событийного туризма в Абхазии
Турбаза: Мукба и Чурина о развитии событийного туризма в Абхазии
У событийного туризма в Абхазии есть большие перспективы, но над его развитием необходимо работать. С этим согласны оба собеседника радио Sputnik Абхазия. Что такое событийный туризм и как его развивать в Абхазии, какова связь между событийным туризмом и внутренним, насколько это направление востребовано и как оно могло бы развеять скуку гостей страны, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио
Турбаза: Мукба и Чурина о развитии событийного туризма в Абхазии
15:26 05.04.2022 (обновлено: 15:56 05.04.2022)
О событийном туризме, возможностях и условиях для его развития в эфире радио Sputnik рассказали эксперт по туризму Адамур Мукба и заведующая кафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций Елена Чурина.
У событийного туризма в Абхазии есть большие перспективы, но над его развитием необходимо работать. С этим согласны оба собеседника радио Sputnik Абхазия.
Что такое событийный туризм и как его развивать в Абхазии, какова связь между событийным туризмом и внутренним, насколько это направление востребовано и как оно могло бы развеять скуку гостей страны, слушайте в аудиофайле
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