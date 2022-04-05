https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/turbaza-mukba-i-churina-o-razvitii-sobytiynogo-turizma-v-abkhazii--1038495806.html

Турбаза: Мукба и Чурина о развитии событийного туризма в Абхазии

Турбаза: Мукба и Чурина о развитии событийного туризма в Абхазии

О событийном туризме, возможностях и условиях для его развития в эфире радио Sputnik рассказали эксперт по туризму Адамур Мукба и заведующая кафедрой... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T15:26+0300

2022-04-05T15:26+0300

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Турбаза: Мукба и Чурина о развитии событийного туризма в Абхазии Турбаза: Мукба и Чурина о развитии событийного туризма в Абхазии

У событийного туризма в Абхазии есть большие перспективы, но над его развитием необходимо работать. С этим согласны оба собеседника радио Sputnik Абхазия. Что такое событийный туризм и как его развивать в Абхазии, какова связь между событийным туризмом и внутренним, насколько это направление востребовано и как оно могло бы развеять скуку гостей страны, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио