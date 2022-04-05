https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/zeki-kapba-probezhal-berlinskiy-polumarafon-s-abkhazskim-flagom-v-rukakh-1038499301.html

Зеки Капба пробежал Берлинский полумарафон с абхазским флагом в руках

Зеки Капба пробежал Берлинский полумарафон с абхазским флагом в руках

Берлинский полумарафон – ежегодный забег на дистанциях в 10 и 15 километров – проводится с 1984 года. Это один из самых крупных и знаковых полумарафонов мира ... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T16:44+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Представитель абхазской диаспоры в Германии Зеки Капба пробежал в Берлинском полумарафоне с флагом Абхазии в руках.В интервью радио Sputnik на абхазском языке Капба рассказал, что с юности вел спортивный образ жизни, но затем отдалился от спорта ввиду занятости. Около восьми лет назад он решил возобновить активные занятия спортом.Спортсмен рассказал, что организаторы мероприятия не имели ничего против абхазского флага, напротив, приветствуют участие как можно большего числа спортсменов из разных стран. По его словам, в Берлинском полумарафоне в этом году участвовали 33 тысячи человек из более чем 160 государств. Капба планирует участвовать в забеге и в следующем году, а также проявить себя и в других спортивных мероприятиях.В комментарии для Медиацентра МИД Абхазии спортсмен сообщил, что, участвуя в 41-м Берлинском полумарафоне, одном из самых известных и престижных в мире, он достиг своего лучшего личного результата – 1:58:54.Зеки Капба – потомок абхазских махаджиров, переселившихся в XIX веке в Османскую империю. В Германии он живет уже около 45 лет, переехал туда из Турции.

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