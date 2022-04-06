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Аршба о Жириновском: такого интересного политика и человека в России еще долго не будет
Аршба о Жириновском: такого интересного политика и человека в России еще долго не будет
Государственный и политический деятель Валерий Аршба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое впечатление у него сложилось о российском политике, лидере... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T17:49+0300
2022-04-06T17:49+0300
2022-04-06T18:03+0300
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Аршба о Жириновском: такого интересного политика и человека в России еще долго не будет
Аршба о Жириновском: такого интересного политика и человека в России еще долго не будет
Руководитель фракции ЛДПР – Либерально-демократической партии России – в Государственной Думе России Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Руководитель ЛДПР 2 февраля был госпитализирован и находился на лечении в московской клинике, куда попал с вызванной коронавирусом двусторонней пневмонией.Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский провел в Абхазии четыре дня в 2004 году. Этот визит состоялся после заявления президента Грузии Михаила Саакашвили, где он предупредил российских туристов, что, если они рискнут поехать в Абхазию на катере, нарушая международно признанные территориальные воды Грузии, по ним может быть открыт огонь. Заместитель председателя Федерального собрания РФ Жириновский приехал на черноморское побережье в сопровождении 40 депутатов Парламента.Жириновский запомнился харизматичным, очень глубоко думающим и серьезным политиком, сказал в эфире радио государственный и политический деятель Абхазии Валерий Аршба."Он заранее, за несколько лет предсказывал события, которые могут произойти. Он за 10 лет еще говорил об Украине, что надо пресечь события, которые могут произойти. Сегодня, к сожалению, все, что он говорил, сбылось и сбывается. Очень интереснейший был человек, такого второго еще долго не будет ни в политике, ни в жизни", – сказал Аршба.Полную версию беседы можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.В 2005 году Владимир Жириновский был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за вклад в укрепление дружбы между народами Абхазии и России.
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Аршба о Жириновском: такого интересного политика и человека в России еще долго не будет
17:49 06.04.2022 (обновлено: 18:03 06.04.2022)
Государственный и политический деятель Валерий Аршба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое впечатление у него сложилось о российском политике, лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском в ходе личного общения.
Руководитель фракции ЛДПР – Либерально-демократической партии России – в Государственной Думе России Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Руководитель ЛДПР 2 февраля был госпитализирован и находился на лечении в московской клинике, куда попал с вызванной коронавирусом двусторонней пневмонией.
Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский провел в Абхазии четыре дня в 2004 году. Этот визит состоялся после заявления президента Грузии Михаила Саакашвили, где он предупредил российских туристов, что, если они рискнут поехать в Абхазию на катере, нарушая международно признанные территориальные воды Грузии, по ним может быть открыт огонь. Заместитель председателя Федерального собрания РФ Жириновский приехал на черноморское побережье в сопровождении 40 депутатов Парламента.
Жириновский запомнился харизматичным, очень глубоко думающим и серьезным политиком, сказал в эфире радио государственный и политический деятель Абхазии Валерий Аршба.
"Он заранее, за несколько лет предсказывал события, которые могут произойти. Он за 10 лет еще говорил об Украине, что надо пресечь события, которые могут произойти. Сегодня, к сожалению, все, что он говорил, сбылось и сбывается. Очень интереснейший был человек, такого второго еще долго не будет ни в политике, ни в жизни", – сказал Аршба.
Полную версию беседы можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.
В 2005 году Владимир Жириновский был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за вклад в укрепление дружбы между народами Абхазии и России.