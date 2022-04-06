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Аршба о Жириновском: такого интересного политика и человека в России еще долго не будет

Аршба о Жириновском: такого интересного политика и человека в России еще долго не будет

Государственный и политический деятель Валерий Аршба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое впечатление у него сложилось о российском политике, лидере... 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T17:49+0300

2022-04-06T17:49+0300

2022-04-06T18:03+0300

радио

россия

владимир жириновский

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Аршба о Жириновском: такого интересного политика и человека в России еще долго не будет Аршба о Жириновском: такого интересного политика и человека в России еще долго не будет

Руководитель фракции ЛДПР – Либерально-демократической партии России – в Государственной Думе России Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. Руководитель ЛДПР 2 февраля был госпитализирован и находился на лечении в московской клинике, куда попал с вызванной коронавирусом двусторонней пневмонией.Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский провел в Абхазии четыре дня в 2004 году. Этот визит состоялся после заявления президента Грузии Михаила Саакашвили, где он предупредил российских туристов, что, если они рискнут поехать в Абхазию на катере, нарушая международно признанные территориальные воды Грузии, по ним может быть открыт огонь. Заместитель председателя Федерального собрания РФ Жириновский приехал на черноморское побережье в сопровождении 40 депутатов Парламента.Жириновский запомнился харизматичным, очень глубоко думающим и серьезным политиком, сказал в эфире радио государственный и политический деятель Абхазии Валерий Аршба."Он заранее, за несколько лет предсказывал события, которые могут произойти. Он за 10 лет еще говорил об Украине, что надо пресечь события, которые могут произойти. Сегодня, к сожалению, все, что он говорил, сбылось и сбывается. Очень интереснейший был человек, такого второго еще долго не будет ни в политике, ни в жизни", – сказал Аршба.Полную версию беседы можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.В 2005 году Владимир Жириновский был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за вклад в укрепление дружбы между народами Абхазии и России.

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россия, владимир жириновский, подкасты, аудио