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https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/dreyfuyuschuyu-minu-obnaruzhili-v-chernom-more-1038514978.html
Дрейфующую мину обнаружили в Черном море
Дрейфующую мину обнаружили в Черном море
Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
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турция
черное море
мины
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море.Отмечается, что район охраняется, на месте работают подводные команды (SAS) командования ВМС.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.
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турция, черное море, мины, украина

Дрейфующую мину обнаружили в Черном море

14:55 06.04.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEРыбацкая лодка возвращается в порт на Мраморном море
Рыбацкая лодка возвращается в порт на Мраморном море - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море.

"Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Черного моря, в районе Кандыра ила Коджаэли), был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина", – говорится в заявлении.

Отмечается, что район охраняется, на месте работают подводные команды (SAS) командования ВМС.
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29 марта, 19:55
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.
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