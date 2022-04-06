https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/dreyfuyuschuyu-minu-obnaruzhili-v-chernom-more-1038514978.html
Дрейфующую мину обнаружили в Черном море
Дрейфующую мину обнаружили в Черном море
Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T14:55+0300
2022-04-06T14:55+0300
2022-04-06T14:55+0300
турция
черное море
мины
украина
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море.Отмечается, что район охраняется, на месте работают подводные команды (SAS) командования ВМС.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/kuda-plyvut-ukrainskie-miny-1038390454.html
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турция, черное море, мины, украина
Дрейфующую мину обнаружили в Черном море
Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik
. Министерство национальной обороны Турции сообщило
об обнаружении очередной мины в Черном море.
"Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Черного моря, в районе Кандыра ила Коджаэли), был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина", – говорится в заявлении.
Отмечается, что район охраняется, на месте работают подводные команды (SAS) командования ВМС.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.