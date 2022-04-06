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Джинджолия о поправках в закон о выборах депутатов: уровень угроз диктует свое
Джинджолия о поправках в закон о выборах депутатов: уровень угроз диктует свое
Депутат Парламента Абхазии шестого созыва Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik высказал свое мнением по ряду поправок в закон "О выборах депутатов Народного... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T16:38+0300
2022-04-06T16:38+0300
2022-04-06T16:38+0300
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Джинджолия о поправках в закон о выборах депутатов: уровень угроз диктует свое
Джинджолия о поправках в закон о выборах депутатов: уровень угроз диктует свое
Депутаты Народного Собрания Абхазии на последнем заседании рассмотрели изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия". Первая поправка, не набравшая нужное количество голосов для принятия, касалась бесплатного предоставления кандидатам в депутаты равного эфирного времени на Государственном телевидении и радио, в программах которых зарегистрированный кандидат обязан принять личное участие.Действующий закон о выборах в депутаты в НС достаточно демократичный, а порой, кажется, слишком демократично распыляет избирательное право, сказал Джинджолия в эфире радио."Поправки были основаны на мнении избирателей, победивших, проигравших в этой выборной гонке. Руководствуясь ленинским принципом, что кухарка может управлять государством, то и управлять она будет, как кухарка. Времена такие, когда Парламент диктует значимость задач, стоящих перед ним. Диктует выбор в него взрослых, уравновешенных, с профессиональным жизненным опытом, потому что уровень угроз и задач повышается, соответственно уровень депутата должен повышаться", – сказал Джинджолия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, парламент абхазии, аудио
Джинджолия о поправках в закон о выборах депутатов: уровень угроз диктует свое
Депутат Парламента Абхазии шестого созыва Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik высказал свое мнением по ряду поправок в закон "О выборах депутатов Народного Собрания".
Депутаты Народного Собрания Абхазии на последнем заседании рассмотрели изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия". Первая поправка, не набравшая нужное количество голосов для принятия, касалась бесплатного предоставления кандидатам в депутаты равного эфирного времени на Государственном телевидении и радио, в программах которых зарегистрированный кандидат обязан принять личное участие.
Действующий закон о выборах в депутаты в НС достаточно демократичный, а порой, кажется, слишком демократично распыляет избирательное право, сказал Джинджолия в эфире радио.
"Поправки были основаны на мнении избирателей, победивших, проигравших в этой выборной гонке. Руководствуясь ленинским принципом, что кухарка может управлять государством, то и управлять она будет, как кухарка. Времена такие, когда Парламент диктует значимость задач, стоящих перед ним. Диктует выбор в него взрослых, уравновешенных, с профессиональным жизненным опытом, потому что уровень угроз и задач повышается, соответственно уровень депутата должен повышаться", – сказал Джинджолия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.