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https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/nalogovye-platezhi-v-abkhazii-za-tri-mesyatsa-prevysili-plan-na-159-mln-rubley-1038512926.html
Налоговые платежи в Абхазии за три месяца превысили план на 159 млн рублей
Налоговые платежи в Абхазии за три месяца превысили план на 159 млн рублей
План поступления налоговых платежей за первые три месяца 2022 года выполнен на 131%. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за три месяца 2022 года составила 159,1 млн руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 121%, что в суммарном выражении равно 115, 8 млн руб.Поступление налоговых платежей в бюджет за март текущего года составили – 232,7 млн руб при плане 171,9 млн. Выполнение плана за март – 135%.
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налоги, экономика, абхазия

Налоговые платежи в Абхазии за три месяца превысили план на 159 млн рублей

14:20 06.04.2022 (обновлено: 14:33 06.04.2022)
© Sputnik / Алексей МальгавкоПродавец на рынке пересчитывает деньги
Продавец на рынке пересчитывает деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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План поступления налоговых платежей за первые три месяца 2022 года выполнен на 131%.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за три месяца 2022 года составила 159,1 млн руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.

Всего с января по 1 апреля в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 680,1 млн руб при плане 521,0 млн руб. Выполнение – 131%.

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 121%, что в суммарном выражении равно 115, 8 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за три месяца 2022 года:

Город, район

План

Поступление

Выполнение

Сухум

326,2 млн руб

386,2 млн руб

118%

Гагрский район

69,0 млн руб

118,8 млн руб

172%

Гудаутский район

31,3 млн руб

58,3 млн руб

186%

Сухумский район

28,2 млн руб

37,0 млн руб

131%

Гулрыпшский район

14,5 млн руб

21,3 млн руб

147%

Очамчырский район

39,1 млн руб

42,5 млн руб

109%

Ткуарчалский район

4,3 млн руб

5,2 млн руб

120%

Галский район

8,5 млн руб

10,8 млн руб

127%

Поступление налоговых платежей в бюджет за март текущего года составили – 232,7 млн руб при плане 171,9 млн. Выполнение плана за март – 135%.
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