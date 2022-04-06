https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/nalogovye-platezhi-v-abkhazii-za-tri-mesyatsa-prevysili-plan-na-159-mln-rubley-1038512926.html
Налоговые платежи в Абхазии за три месяца превысили план на 159 млн рублей
Налоговые платежи в Абхазии за три месяца превысили план на 159 млн рублей
План поступления налоговых платежей за первые три месяца 2022 года выполнен на 131%. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T14:20+0300
2022-04-06T14:20+0300
2022-04-06T14:33+0300
налоги
экономика
абхазия
в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037631717_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_948342c33641fbdc2f06b50b3e5ad170.jpg
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за три месяца 2022 года составила 159,1 млн руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 121%, что в суммарном выражении равно 115, 8 млн руб.Поступление налоговых платежей в бюджет за март текущего года составили – 232,7 млн руб при плане 171,9 млн. Выполнение плана за март – 135%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037631717_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_3450737db204460093c27e8ecc5dc3a1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
налоги, экономика, абхазия
Налоговые платежи в Абхазии за три месяца превысили план на 159 млн рублей
14:20 06.04.2022 (обновлено: 14:33 06.04.2022)
План поступления налоговых платежей за первые три месяца 2022 года выполнен на 131%.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за три месяца 2022 года составила 159,1 млн руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.
Всего с января по 1 апреля в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 680,1 млн руб при плане 521,0 млн руб. Выполнение – 131%.
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 121%, что в суммарном выражении равно 115, 8 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за три месяца 2022 года:
Город, район
План
Поступление
Выполнение
Сухум
326,2 млн руб
386,2 млн руб
118%
Гагрский район
69,0 млн руб
118,8 млн руб
172%
Гудаутский район
31,3 млн руб
58,3 млн руб
186%
Сухумский район
28,2 млн руб
37,0 млн руб
131%
Гулрыпшский район
14,5 млн руб
21,3 млн руб
147%
Очамчырский район
39,1 млн руб
42,5 млн руб
109%
Ткуарчалский район
4,3 млн руб
5,2 млн руб
120%
Галский район
8,5 млн руб
10,8 млн руб
127%
Поступление налоговых платежей в бюджет за март текущего года составили – 232,7 млн руб при плане 171,9 млн. Выполнение плана за март – 135%.