https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/nalogovye-platezhi-v-abkhazii-za-tri-mesyatsa-prevysili-plan-na-159-mln-rubley-1038512926.html

Налоговые платежи в Абхазии за три месяца превысили план на 159 млн рублей

Налоговые платежи в Абхазии за три месяца превысили план на 159 млн рублей

План поступления налоговых платежей за первые три месяца 2022 года выполнен на 131%. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T14:20+0300

2022-04-06T14:20+0300

2022-04-06T14:33+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за три месяца 2022 года составила 159,1 млн руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии.Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 121%, что в суммарном выражении равно 115, 8 млн руб.Поступление налоговых платежей в бюджет за март текущего года составили – 232,7 млн руб при плане 171,9 млн. Выполнение плана за март – 135%.

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налоги, экономика, абхазия