https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/naznachen-ministr-kultury-abkhazii-1038518201.html

Назначен министр культуры Абхазии

Назначен министр культуры Абхазии

Должность министра культуры до 11 февраля занимал Гудиса Агрба. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T16:31+0300

2022-04-06T16:31+0300

2022-04-06T17:17+0300

в абхазии

культура

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/1f/1031553406_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_afa0dfedebc755f1b7e87502e81ea624.jpg

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Даур Кове назначен указом президента Абхазии министром культуры республики, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее пост главы Минкультуры занимал Гудиса Агрба, которого указом президента освободили от должности 11 февраля. Временное исполнение обязанностей министра культуры было возложено на замглавы Минкульуры Динару Смыр.Даур Кове с 2016 года занимал должность министра иностранных дел Абхазии. В ноябре 2021 года на этом посту его сменил Инал Ардзинба. После чего Кове был назначен замсекретаря Совбеза, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, абхазия