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Назначен министр культуры Абхазии
Назначен министр культуры Абхазии
Должность министра культуры до 11 февраля занимал Гудиса Агрба. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T16:31+0300
2022-04-06T16:31+0300
2022-04-06T17:17+0300
в абхазии
культура
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Даур Кове назначен указом президента Абхазии министром культуры республики, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее пост главы Минкультуры занимал Гудиса Агрба, которого указом президента освободили от должности 11 февраля. Временное исполнение обязанностей министра культуры было возложено на замглавы Минкульуры Динару Смыр.Даур Кове с 2016 года занимал должность министра иностранных дел Абхазии. В ноябре 2021 года на этом посту его сменил Инал Ардзинба. После чего Кове был назначен замсекретаря Совбеза, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.
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культура, абхазия
Назначен министр культуры Абхазии
16:31 06.04.2022 (обновлено: 17:17 06.04.2022)
Должность министра культуры до 11 февраля занимал Гудиса Агрба.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Даур Кове назначен указом президента Абхазии министром культуры республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Кове освобожден от должности заместителя секретаря Совбеза Абхазии.
Ранее пост главы Минкультуры занимал Гудиса Агрба, которого указом президента освободили от должности 11 февраля. Временное исполнение обязанностей министра культуры было возложено на замглавы Минкульуры Динару Смыр.
Даур Кове с 2016 года занимал должность министра иностранных дел Абхазии. В ноябре 2021 года на этом посту его сменил Инал Ардзинба. После чего Кове был назначен замсекретаря Совбеза, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.