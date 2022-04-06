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Первое лицо: Аслан Бжания в объективе Sputnik Абхазия

Первое лицо: Аслан Бжания в объективе Sputnik Абхазия

Пятый президент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отмечает свой 59-й день рождения. Sputnik сделал подборку фотографий с главой государства. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. После окончания сельской средней школы он поступил во Фрунзенский политехнический институт, где учился по специальности "инженер-строитель". В 1982 году перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, который окончил в 1985 году.В 1991 году Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР и с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. С 1999 по 2008 годы занимался коммерческой деятельностью в России.В абхазской политике Аслан Бжания – не новый человек. С 2010 по 2014 годы он был председателем Службы госбезопасности Абхазии.В 2014 году он баллотировался на президентских выборах, но уступил своему оппоненту Раулю Хаджимба. После выборов Бжания был отправлен в отставку с должности председателя СГБ. Но политику он не оставил, возглавил оппозицию.В 2017 году был избран депутатом VI созыва Народного Собрания Абхазии.В январе 2020 года после протестных акций в столице Абхазии действующий на тот момент президент Рауль Хаджимба ушел в отставку. По итогам очередных выборов в марте 2020 года лидер оппозиции Аслан Бжания одержал победу.

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