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Первое лицо: Аслан Бжания в объективе Sputnik Абхазия
Первое лицо: Аслан Бжания в объективе Sputnik Абхазия
Пятый президент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отмечает свой 59-й день рождения. Sputnik сделал подборку фотографий с главой государства. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
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Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. После окончания сельской средней школы он поступил во Фрунзенский политехнический институт, где учился по специальности "инженер-строитель". В 1982 году перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, который окончил в 1985 году.В 1991 году Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР и с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. С 1999 по 2008 годы занимался коммерческой деятельностью в России.В абхазской политике Аслан Бжания – не новый человек. С 2010 по 2014 годы он был председателем Службы госбезопасности Абхазии.В 2014 году он баллотировался на президентских выборах, но уступил своему оппоненту Раулю Хаджимба. После выборов Бжания был отправлен в отставку с должности председателя СГБ. Но политику он не оставил, возглавил оппозицию.В 2017 году был избран депутатом VI созыва Народного Собрания Абхазии.В январе 2020 года после протестных акций в столице Абхазии действующий на тот момент президент Рауль Хаджимба ушел в отставку. По итогам очередных выборов в марте 2020 года лидер оппозиции Аслан Бжания одержал победу.
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Первое лицо: Аслан Бжания в объективе Sputnik Абхазия

17:42 06.04.2022 (обновлено: 18:01 06.04.2022)
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Пятый президент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отмечает свой 59-й день рождения. Sputnik сделал подборку фотографий с главой государства.
Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. После окончания сельской средней школы он поступил во Фрунзенский политехнический институт, где учился по специальности "инженер-строитель". В 1982 году перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, который окончил в 1985 году.
В 1991 году Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР и с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. С 1999 по 2008 годы занимался коммерческой деятельностью в России.
В абхазской политике Аслан Бжания – не новый человек. С 2010 по 2014 годы он был председателем Службы госбезопасности Абхазии.
В 2014 году он баллотировался на президентских выборах, но уступил своему оппоненту Раулю Хаджимба. После выборов Бжания был отправлен в отставку с должности председателя СГБ. Но политику он не оставил, возглавил оппозицию.
В 2017 году был избран депутатом VI созыва Народного Собрания Абхазии.
В январе 2020 года после протестных акций в столице Абхазии действующий на тот момент президент Рауль Хаджимба ушел в отставку. По итогам очередных выборов в марте 2020 года лидер оппозиции Аслан Бжания одержал победу.
© Sputnik / Томас Тхайцук

6 апреля свой день рождения отмечает президент Абхазии Аслан Бжания.

6 апреля свой день рождения отмечает президент Абхазии Аслан Бжания. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

6 апреля свой день рождения отмечает президент Абхазии Аслан Бжания.

© Sputnik / Леон Адлейба

Главе государства исполнилось 59 лет.

Главе государства исполнилось 59 лет. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Леон Адлейба

Главе государства исполнилось 59 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания пятый по счету президент Абхазии. К власти он пришел в марте 2020 года, одержав победу в ходе повторных выборов.

Аслан Бжания пятый по счету президент Абхазии. К власти он пришел в марте 2020 года, одержав победу в ходе повторных выборов. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания пятый по счету президент Абхазии. К власти он пришел в марте 2020 года, одержав победу в ходе повторных выборов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания вместе с югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым отмечают в Сухуме День Победы и Независимости Абхазии.

Аслан Бжания вместе с югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым отмечают в Сухуме День Победы и Независимости Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания вместе с югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым отмечают в Сухуме День Победы и Независимости Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В марте 2022 года в Абхазии открылся медиацентр МИД Абхазии. Аслан Бжания принял участие в торжественной церемонии. Глава государства отметил, что грамотное информационное обеспечение – неотъемлемый инструмент для расширения международного признания Абхазии и укрепления ее позитивного международного имиджа.

В марте 2022 года в Абхазии открылся медиацентр МИД Абхазии. Аслан Бжания принял участие в торжественной церемонии. Глава государства отметил, что грамотное информационное обеспечение – неотъемлемый инструмент для расширения международного признания Абхазии и укрепления ее позитивного международного имиджа. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В марте 2022 года в Абхазии открылся медиацентр МИД Абхазии. Аслан Бжания принял участие в торжественной церемонии. Глава государства отметил, что грамотное информационное обеспечение – неотъемлемый инструмент для расширения международного признания Абхазии и укрепления ее позитивного международного имиджа.

© Sputnik / Леон Адлейба

В политике Аслан Бжания давно. Он был депутатом VI созыва Народного Собрания, председателем Службы госбезопасности Абхазии.

В политике Аслан Бжания давно. Он был депутатом VI созыва Народного Собрания, председателем Службы госбезопасности Абхазии. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Леон Адлейба

В политике Аслан Бжания давно. Он был депутатом VI созыва Народного Собрания, председателем Службы госбезопасности Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На посту президента Аслан Бжания часто встречается с зарубежными коллегами, с которыми обсуждает возможность развития отношений с Абхазией.

На посту президента Аслан Бжания часто встречается с зарубежными коллегами, с которыми обсуждает возможность развития отношений с Абхазией. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На посту президента Аслан Бжания часто встречается с зарубежными коллегами, с которыми обсуждает возможность развития отношений с Абхазией.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания не избегает общения с журналистами. Часто он дает расширенные пресс-конференции, отвечает на вопросы представителей СМИ.

Аслан Бжания не избегает общения с журналистами. Часто он дает расширенные пресс-конференции, отвечает на вопросы представителей СМИ. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания не избегает общения с журналистами. Часто он дает расширенные пресс-конференции, отвечает на вопросы представителей СМИ.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Глава государства любит активный отдых. Свое утро он начинает с гимнастики и спортивной ходьбы.

Глава государства любит активный отдых. Свое утро он начинает с гимнастики и спортивной ходьбы. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Марианна Кубрава

Глава государства любит активный отдых. Свое утро он начинает с гимнастики и спортивной ходьбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С личным праздником в этот день главу государства поздравили политики и общественные деятели, в том числе президент России Владимир Путин.

С личным праздником в этот день главу государства поздравили политики и общественные деятели, в том числе президент России Владимир Путин. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

С личным праздником в этот день главу государства поздравили политики и общественные деятели, в том числе президент России Владимир Путин.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik Абхазия присоединяется к поздравлениям и желает президенту крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности!

Sputnik Абхазия присоединяется к поздравлениям и желает президенту крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности! - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik Абхазия присоединяется к поздравлениям и желает президенту крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности!

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