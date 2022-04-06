https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/peskov-zayavil-ob-otsutstvii-v-rossii-osnovaniy-dlya-defolta-1038514749.html

Песков заявил об отсутствии в России оснований для дефолта

Песков заявил об отсутствии в России оснований для дефолта

В рамках антироссийских санкций в западных банках заморожены значительные суммы резервов российского Центрального Банка. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T14:39+0300

2022-04-06T14:39+0300

2022-04-06T14:39+0300

дмитрий песков

новости

экономика

россия

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что оснований для реального дефолта в России нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика. По словам Пескова, такая ситуация создается западными странами искусственно, и в случае продолжения блокировки платежей по российским евробондам в валюте Россия начнет платить в рублях. Ранее Министерство финансов России сообщило, что впервые исполнило в рублях обязательства по еврооблигациям перед иностранными держателями на сумму 649,2 миллиона долларов. Причиной рублевого платежа стал отказ иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.В конце февраля США и ЕС перекрыли доступ почти к половине международных резервов России, по словам министра финансов, речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов. Резервы использовались для того, чтобы в тяжелых ситуациях обеспечивать выплату долга, критический импорт, стабилизировать валютный рынок.В качестве зеркальных санкций ЦБ запретил отечественным брокерам продавать ценные бумаги по поручению иностранных клиентов и ограничил суммы переводов за границу для нерезидентов России. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/otzerkalili-tsb-otvetil-na-antirossiyskie-sanktsii-1038318128.html

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