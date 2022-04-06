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Пицундская больница получила автомобиль скорой помощи
Пицундская больница получила автомобиль скорой помощи
Церемония передачи машины скорой помощи главе Пицунды состоялась в среду 6 апреля. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T21:47+0300
2022-04-06T21:47+0300
2022-04-06T21:47+0300
в абхазии
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пицунда
скорая помощь
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Автомобиль скорой помощи был передан Пицундской больнице Министерством здравоохранения Абхазии 6 апреля, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Решение о благотворительной акции было принято после встречи с президентом Асланом Бжания в 2021 году. В рамках встречи глава государства озвучил проблему нехватки машин скорой помощи в медучреждениях республики.Церемония передачи автомобиля состоялась при участии председателя Армянской общины Абхазии Галуста Трапизоняна и главы администрации Пицунды Руслана Хунцария.
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медицина, пицунда, скорая помощь
Пицундская больница получила автомобиль скорой помощи
Церемония передачи машины скорой помощи главе Пицунды состоялась в среду 6 апреля.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Автомобиль скорой помощи был передан Пицундской больнице Министерством здравоохранения Абхазии 6 апреля, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Машину скорой помощи Газель-Некст для Минздрава приобрела Армянская община Абхазии и депутат Госдумы России Адам Делимханов.
Решение о благотворительной акции было принято после встречи с президентом Асланом Бжания в 2021 году. В рамках встречи глава государства озвучил проблему нехватки машин скорой помощи в медучреждениях республики.
Церемония передачи автомобиля состоялась при участии председателя Армянской общины Абхазии Галуста Трапизоняна и главы администрации Пицунды Руслана Хунцария.