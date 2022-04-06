https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/polnyy-proval-leonkov-otsenil-amerikanskoe-giperzvukovoe-oruzhie-1038519581.html

Полный провал: Леонков оценил американское гиперзвуковое оружие

Полный провал: Леонков оценил американское гиперзвуковое оружие

США, Великобритания и Австралия договорились о совместной разработке гиперзвукового оружия. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T16:59+0300

2022-04-06T16:59+0300

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Насколько американцы близки к его созданию и чем уже сейчас готова ответить Россия? Помогут ли Украине возможные поставки американских беспилотников? Кого украинские вертолеты пытаются вывести из Мариуполя? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

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