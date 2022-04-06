https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/polnyy-proval-leonkov-otsenil-amerikanskoe-giperzvukovoe-oruzhie-1038519581.html
Полный провал: Леонков оценил американское гиперзвуковое оружие
Полный провал: Леонков оценил американское гиперзвуковое оружие
США, Великобритания и Австралия договорились о совместной разработке гиперзвукового оружия. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T16:59+0300
2022-04-06T16:59+0300
2022-04-06T16:59+0300
видео
мультимедиа
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038518833_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_53db1553051a38db1d3fffae1f840091.jpg
Насколько американцы близки к его созданию и чем уже сейчас готова ответить Россия? Помогут ли Украине возможные поставки американских беспилотников? Кого украинские вертолеты пытаются вывести из Мариуполя? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038518833_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d4c4bc1b3e6ad21d78d41fad0db46286.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, сша, видео
Полный провал: Леонков оценил американское гиперзвуковое оружие
США, Великобритания и Австралия договорились о совместной разработке гиперзвукового оружия.
Насколько американцы близки к его созданию и чем уже сейчас готова ответить Россия? Помогут ли Украине возможные поставки американских беспилотников? Кого украинские вертолеты пытаются вывести из Мариуполя? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.