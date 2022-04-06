https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/sluzhba-sudebnykh-pristavov-vzyskala-s-azhd-zadolzhennost-po-nalogovym-platezham-1038523278.html

Служба судебных приставов взыскала с АЖД задолженность по налоговым платежам

Служба судебных приставов взыскала с АЖД задолженность по налоговым платежам

Взысканные с "Абхазской железной дороги" средства будут перечислены в доход государства. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T19:25+0300

2022-04-06T19:25+0300

2022-04-06T19:25+0300

в абхазии

приставы

руп "абхазская железная дорога"

налоги

экономика

абхазия

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. С республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" взыскано 310 тысяч рублей, сообщает Служба судебных приставов.Отмечается, что на исполнении Службы судебных приставов по Сухуму, Сухумскому и Гулрыпшскому районам находится производство в отношении АЖД.В 2015 году Парламент Абхазии принял законы "О судебных исполнителях Республики Абхазия", и "Об исполнительном производстве Республики Абхазия". 26 декабря 2016 года в окончательном варианте было принято постановление Кабинета Министров "О службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия", в котором постановил создать службу судебных исполнителей.В мае 2017 года Служба судебных исполнителей начала свою работу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200120/Bartsits-o-problemakh-pristavov-Abkhazii-glavnyy-rychag-davleniya-na-dolzhnika-ne-rabotaet-1029264866.html

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приставы, руп "абхазская железная дорога", налоги, экономика, абхазия