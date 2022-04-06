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Служба судебных приставов взыскала с АЖД задолженность по налоговым платежам
Служба судебных приставов взыскала с АЖД задолженность по налоговым платежам
Взысканные с "Абхазской железной дороги" средства будут перечислены в доход государства. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T19:25+0300
2022-04-06T19:25+0300
2022-04-06T19:25+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. С республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" взыскано 310 тысяч рублей, сообщает Служба судебных приставов.Отмечается, что на исполнении Службы судебных приставов по Сухуму, Сухумскому и Гулрыпшскому районам находится производство в отношении АЖД.В 2015 году Парламент Абхазии принял законы "О судебных исполнителях Республики Абхазия", и "Об исполнительном производстве Республики Абхазия". 26 декабря 2016 года в окончательном варианте было принято постановление Кабинета Министров "О службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия", в котором постановил создать службу судебных исполнителей.В мае 2017 года Служба судебных исполнителей начала свою работу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200120/Bartsits-o-problemakh-pristavov-Abkhazii-glavnyy-rychag-davleniya-na-dolzhnika-ne-rabotaet-1029264866.html
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приставы, руп "абхазская железная дорога", налоги, экономика, абхазия
Служба судебных приставов взыскала с АЖД задолженность по налоговым платежам
Взысканные с "Абхазской железной дороги" средства будут перечислены в доход государства.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. С республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" взыскано 310 тысяч рублей, сообщает Служба судебных приставов.
Отмечается, что на исполнении Службы судебных приставов по Сухуму, Сухумскому и Гулрыпшскому районам находится производство в отношении АЖД.
Общая сумма задолженности предприятия по налоговым платежам составляет 4 002 975 рублей.
В 2015 году Парламент Абхазии принял законы "О судебных исполнителях Республики Абхазия", и "Об исполнительном производстве Республики Абхазия". 26 декабря 2016 года в окончательном варианте было принято постановление Кабинета Министров "О службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия", в котором постановил создать службу судебных исполнителей.
В мае 2017 года Служба судебных исполнителей начала свою работу.