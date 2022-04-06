https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/tarba-ob-abkhazskom-chae-prirodnye-usloviya-pozvolyayut-otlichat-ot-drugikh--1038509587.html
Тарба об абхазском чае: природные условия позволяют отличать от других
Тарба об абхазском чае: природные условия позволяют отличать от других
О чае как сельскохозяйственной культуре в Абхазии, что осталось от отрасли и каковы шансы на ее восстановление, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T13:50+0300
2022-04-06T13:50+0300
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Тарба об абхазском чае: природные условия позволяют отличать от других
Тарба об абхазском чае: природные условия позволяют отличать от других
Чай был одной из основных культур в Абхазии, он славился своим качеством, и технология была хорошая, сказал Тарба в эфире радио."Очень строго занимались этим растением. Каждый совхоз имел более тысячи гектаров. Галский и Гудаутский районы были основными, где выращивали чай. В данное время если мы насчитаем около 500 гектаров, то будет хорошо", – сказал Тарба.Заместитель директора по производству НИИ сельского хозяйства рассказал, какие площади сохранились, сколько времени требуется на восстановление и какие ресурсы необходимы.О том, почему цитрусовые культуры в Абхазии прижились, а чайная утратила свою актуальность, мнение ученого можно услышать в аудиофайле.
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Тарба об абхазском чае: природные условия позволяют отличать от других
13:50 06.04.2022 (обновлено: 14:20 06.04.2022)
О чае как сельскохозяйственной культуре в Абхазии, что осталось от отрасли и каковы шансы на ее восстановление, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора по производству НИИ сельского хозяйства Абхазии Федор Тарба.
Чай был одной из основных культур в Абхазии, он славился своим качеством, и технология была хорошая, сказал Тарба в эфире радио.
"Очень строго занимались этим растением. Каждый совхоз имел более тысячи гектаров. Галский и Гудаутский районы были основными, где выращивали чай. В данное время если мы насчитаем около 500 гектаров, то будет хорошо", – сказал Тарба.
Заместитель директора по производству НИИ сельского хозяйства рассказал, какие площади сохранились, сколько времени требуется на восстановление и какие ресурсы необходимы.
О том, почему цитрусовые культуры в Абхазии прижились, а чайная утратила свою актуальность, мнение ученого можно услышать в аудиофайле.