https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/tarba-ob-abkhazskom-chae-prirodnye-usloviya-pozvolyayut-otlichat-ot-drugikh--1038509587.html

Тарба об абхазском чае: природные условия позволяют отличать от других

Тарба об абхазском чае: природные условия позволяют отличать от других

О чае как сельскохозяйственной культуре в Абхазии, что осталось от отрасли и каковы шансы на ее восстановление, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель... 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T13:50+0300

2022-04-06T13:50+0300

2022-04-06T14:20+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038509547_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4e4a673ebdb8d4bdec1f02ec53a4a1a1.jpg

Тарба об абхазском чае: природные условия позволяют отличать от других Тарба об абхазском чае: природные условия позволяют отличать от других

Чай был одной из основных культур в Абхазии, он славился своим качеством, и технология была хорошая, сказал Тарба в эфире радио."Очень строго занимались этим растением. Каждый совхоз имел более тысячи гектаров. Галский и Гудаутский районы были основными, где выращивали чай. В данное время если мы насчитаем около 500 гектаров, то будет хорошо", – сказал Тарба.Заместитель директора по производству НИИ сельского хозяйства рассказал, какие площади сохранились, сколько времени требуется на восстановление и какие ресурсы необходимы.О том, почему цитрусовые культуры в Абхазии прижились, а чайная утратила свою актуальность, мнение ученого можно услышать в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио