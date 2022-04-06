https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/tsik-yuzhnoy-osetii-poluchil-zayavlenie-po-provedeniyu-referenduma-o-prisoedinenii-k-rossii-1038505295.html

ЦИК Южной Осетии получил заявление по проведению референдума о присоединении к России

ЦИК Южной Осетии получил заявление по проведению референдума о присоединении к России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T08:45+0300

2022-04-06T08:45+0300

2022-04-06T08:45+0300

южная осетия

россия

политика

референдум

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Ходатайство о регистрации инициативной группы по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России поступило в Центризбирком республики, сообщает Sputnik Южная Осетия. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил, что у республики была возможность воплотить эту "стратегическую цель" еще в 2014 году, когда с Россией по итогам референдума воссоединился Крым.В составе группы действующий глава республики Анатолий Бибилов, а также экс-президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты и Леонид Тибилов, спикер парламента Алан Тадтаев, депутаты парламента первого созыва, представители общественных движений, интеллигенции.Ранее сообщалось, что референдум о присоединении к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые юридические процедуры.Абхазия поддержала стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в составе России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/anatoliy-bibilov-vossoedinenie-s-rossiey---eto-zhelanie-naroda-1038491495.html

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