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В Абхазии зафиксировано 18 новых случаев COVID-19
В Абхазии зафиксировано 18 новых случаев COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53548 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 51222... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T23:33+0300
2022-04-06T23:33+0300
2022-04-06T23:34+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 18 человек из 90 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COViD-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 10 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 2, в Ткуарчалской ЦРБ - 4 пациента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
В Абхазии зафиксировано 18 новых случаев COVID-19
23:33 06.04.2022 (обновлено: 23:34 06.04.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53548 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 51222 человека.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 18 человек из 90 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COViD-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 10 пациентов - средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 2, в Ткуарчалской ЦРБ - 4 пациента.