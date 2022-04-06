https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/v-abkhazii-zafiksirovano-18-novykh-sluchaev-covid-19-1038526828.html

В Абхазии зафиксировано 18 новых случаев COVID-19

В Абхазии зафиксировано 18 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53548 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 51222... 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T23:33+0300

2022-04-06T23:33+0300

2022-04-06T23:34+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 18 человек из 90 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COViD-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 10 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 2, в Ткуарчалской ЦРБ - 4 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия