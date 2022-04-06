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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения

Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения

Президент Абхазии Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T15:25+0300

2022-04-06T15:25+0300

2022-04-06T15:30+0300

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южная осетия

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжания с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.В адрес Бжания также поступило поздравление от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. "В Южной Осетии дорожат сложившимися традициями дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Убежден, при Вашем деятельном участии достигнутый уровень сотрудничества станет прочным фундаментом для дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних отношений на благо наших стран", – поздравил президента Абхазии Анатолий Бибилов. Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района.

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россия, абхазия, аслан бжания, президент, владимир путин, южная осетия