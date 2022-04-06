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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения
Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения
Президент Абхазии Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжания с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.В адрес Бжания также поступило поздравление от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. "В Южной Осетии дорожат сложившимися традициями дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Убежден, при Вашем деятельном участии достигнутый уровень сотрудничества станет прочным фундаментом для дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних отношений на благо наших стран", – поздравил президента Абхазии Анатолий Бибилов. Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района.
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россия, абхазия, аслан бжания, президент, владимир путин, южная осетия

Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения

15:25 06.04.2022 (обновлено: 15:30 06.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжания с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

"В России ценят Ваши усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерств, существующих между нашими странами. Искренне желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", – говорится в поздравлении.

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Владимир Путин
Президент России
В адрес Бжания также поступило поздравление от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.
"В Южной Осетии дорожат сложившимися традициями дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Убежден, при Вашем деятельном участии достигнутый уровень сотрудничества станет прочным фундаментом для дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних отношений на благо наших стран", – поздравил президента Абхазии Анатолий Бибилов.
Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района.
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