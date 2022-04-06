https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/vzaimnyy-interes-yarosh-o-rossiysko-abkhazskom-ekonomicheskom-vzaimodeystvii--1038495523.html
Взаимный интерес: Ярош о российско-абхазском экономическом взаимодействии
Взаимный интерес: Ярош о российско-абхазском экономическом взаимодействии
Председатель Союза "Торгово-промышленная палата города Сочи" Тарас Ярош в эфире радио Sputnik рассказал, как могут выстраивать экономическое партнерство... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T10:40+0300
2022-04-06T10:40+0300
2022-04-06T10:40+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
россия
абхазия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/05/1038496861_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_838f109438f22fd6c90a22d64cb40de7.jpg
Взаимный интерес: Ярош о российско-абхазском экономическом взаимодействии
Взаимный интерес: Ярош о российско-абхазском экономическом взаимодействии
"Абхазский инвестиционный форум", посвященный продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии, состоялся в Сочи 2 апреля. Об этом событии как площадке для налаживания и развития абхазо-российского бизнеса в эфире радио Sputnik рассказал участник форума, председатель Союза "Торгово-промышленная палата города Сочи" Тарас Ярош.Он отметил, что "Абхазский инвестиционный форум" был очень полезен, много сочинских предпринимателей проявили заинтересованность, непосредственно на форуме задавались вопросы о возможности создания совместных предприятий на территории Абхазии. "Был вопрос по созданию предприятия по выращиванию, обработке и переработке чая и аренды чайных плантаций. На что было был ответ от министра иностранных дел Абхазии, что будет создана рабочая группа, все вопросы и предложения будут прорабатываться для дальнейшей реализации в целях развития абхазо-российского предпринимательства", – рассказал Ярош. Подробности слушайте в подкасте.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/05/1038496861_12:0:1452:1080_1920x0_80_0_0_124b0a3fdf9c20e49cdc78b4b3330ba1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, экономика, аудио
Взаимный интерес: Ярош о российско-абхазском экономическом взаимодействии
Председатель Союза "Торгово-промышленная палата города Сочи" Тарас Ярош в эфире радио Sputnik рассказал, как могут выстраивать экономическое партнерство Абхазия и Сочи.
"Абхазский инвестиционный форум", посвященный продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии, состоялся в Сочи 2 апреля. Об этом событии как площадке для налаживания и развития абхазо-российского бизнеса в эфире радио Sputnik рассказал участник форума, председатель Союза "Торгово-промышленная палата города Сочи" Тарас Ярош.
Он отметил, что "Абхазский инвестиционный форум" был очень полезен, много сочинских предпринимателей проявили заинтересованность, непосредственно на форуме задавались вопросы о возможности создания совместных предприятий на территории Абхазии.
"Был вопрос по созданию предприятия по выращиванию, обработке и переработке чая и аренды чайных плантаций. На что было был ответ от министра иностранных дел Абхазии, что будет создана рабочая группа, все вопросы и предложения будут прорабатываться для дальнейшей реализации в целях развития абхазо-российского предпринимательства", – рассказал Ярош.
Подробности слушайте в подкасте.