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Взаимный интерес: Ярош о российско-абхазском экономическом взаимодействии

Взаимный интерес: Ярош о российско-абхазском экономическом взаимодействии

Председатель Союза "Торгово-промышленная палата города Сочи" Тарас Ярош в эфире радио Sputnik рассказал, как могут выстраивать экономическое партнерство... 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T10:40+0300

2022-04-06T10:40+0300

2022-04-06T10:40+0300

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Взаимный интерес: Ярош о российско-абхазском экономическом взаимодействии Взаимный интерес: Ярош о российско-абхазском экономическом взаимодействии

"Абхазский инвестиционный форум", посвященный продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии, состоялся в Сочи 2 апреля. Об этом событии как площадке для налаживания и развития абхазо-российского бизнеса в эфире радио Sputnik рассказал участник форума, председатель Союза "Торгово-промышленная палата города Сочи" Тарас Ярош.Он отметил, что "Абхазский инвестиционный форум" был очень полезен, много сочинских предпринимателей проявили заинтересованность, непосредственно на форуме задавались вопросы о возможности создания совместных предприятий на территории Абхазии. "Был вопрос по созданию предприятия по выращиванию, обработке и переработке чая и аренды чайных плантаций. На что было был ответ от министра иностранных дел Абхазии, что будет создана рабочая группа, все вопросы и предложения будут прорабатываться для дальнейшей реализации в целях развития абхазо-российского предпринимательства", – рассказал Ярош. Подробности слушайте в подкасте.

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