https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/abkhazskie-voennosluzhaschie-primut-uchastie-v-konkurse-sayanskiy-marsh--2022-1038532764.html

Абхазские военнослужащие примут участие в конкурсе "Саянский марш – 2022"

Абхазские военнослужащие примут участие в конкурсе "Саянский марш – 2022"

"Саянский марш" – единственная зимняя и первая дисциплина армейских игр, которая открывает календарь соревнований. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Военнослужащие из Абхазии примут участие в международном конкурсе "Саянский марш – 2022", сообщает пресс-служба Минобороны республики.Наравне с мужскими сборными в соревнованиях будет участвовать женская сборная Вооруженных сил России.Участникам предстоит совершить двухдневный лыжный марш, протяженностью около 50 километров с выполнением 12 специальных задач. Военнослужащие будут преодолевать подъемы и спуски с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентироваться в горной местности, производить разведку целей и выполнять другие задачи.Военнослужащие Вооруженных сил Абхазии второй год принимают участие в соревнованиях горных подразделений по ски-альпинизму "Саянский марш".Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр-2022 на территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210904/Komanda-Abkhazii-zavershila-uchastie-v-konkurse-Elbrusskoe-koltso-ArMI-2021-1033151872.html

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