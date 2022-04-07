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Абхазские военнослужащие примут участие в конкурсе "Саянский марш – 2022"
Абхазские военнослужащие примут участие в конкурсе "Саянский марш – 2022"
"Саянский марш" – единственная зимняя и первая дисциплина армейских игр, которая открывает календарь соревнований. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T12:09+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Военнослужащие из Абхазии примут участие в международном конкурсе "Саянский марш – 2022", сообщает пресс-служба Минобороны республики.Наравне с мужскими сборными в соревнованиях будет участвовать женская сборная Вооруженных сил России.Участникам предстоит совершить двухдневный лыжный марш, протяженностью около 50 километров с выполнением 12 специальных задач. Военнослужащие будут преодолевать подъемы и спуски с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентироваться в горной местности, производить разведку целей и выполнять другие задачи.Военнослужащие Вооруженных сил Абхазии второй год принимают участие в соревнованиях горных подразделений по ски-альпинизму "Саянский марш".Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр-2022 на территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210904/Komanda-Abkhazii-zavershila-uchastie-v-konkurse-Elbrusskoe-koltso-ArMI-2021-1033151872.html
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Абхазские военнослужащие примут участие в конкурсе "Саянский марш – 2022"
12:09 07.04.2022 (обновлено: 12:13 07.04.2022)
"Саянский марш" – единственная зимняя и первая дисциплина армейских игр, которая открывает календарь соревнований.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Военнослужащие из Абхазии примут участие в международном конкурсе "Саянский марш – 2022", сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Состязания стартуют 11 апреля, в них, помимо Абхазии, примут участие сборные команды России, Китая, Южной Осетии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Наравне с мужскими сборными в соревнованиях будет участвовать женская сборная Вооруженных сил России.
Участникам предстоит совершить двухдневный лыжный марш, протяженностью около 50 километров с выполнением 12 специальных задач.
Военнослужащие будут преодолевать подъемы и спуски с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентироваться в горной местности, производить разведку целей и выполнять другие задачи.
Военнослужащие Вооруженных сил Абхазии второй год принимают участие в соревнованиях горных подразделений по ски-альпинизму "Саянский марш".
Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр-2022 на территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае.