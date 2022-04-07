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Бутба рассказал о взаимодействии Минздрава Абхазии с Южной Осетией и Чечней

Бутба рассказал о взаимодействии Минздрава Абхазии с Южной Осетией и Чечней

Из рабочей поездки в Чеченскую республику и Южную Осетию вернулся министр здравоохранения Эдуард Бутба. В Цхинвале глава ведомства принял участие в... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T17:08+0300

2022-04-07T17:08+0300

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Бутба рассказал о взаимодействии Минздрава Абхазии с Южной Осетией и Чечней Бутба рассказал о взаимодействии Минздрава Абхазии с Южной Осетией и Чечней

Из рабочей поездки в Чеченскую республику и Южную Осетию вернулся министр здравоохранения Эдуард Бутба. В Цхинвале глава ведомства принял участие в международной научно-практической конференции, посвященной хирургии кисти. О главных итогах этих поездок и о том, как опыт кавказских республик в сфере здравоохранения можно использовать в Абхазии, Эдуард Бутба рассказал в студии радио Sputnik Абхазия."Для меня было очень интересно и познавательно то, что я услышал и увидел на этой конференции, новые методики, новые тактики ведения оперативного вмешательства. Повторюсь, было проведено более 50 хирургических вмешательств. Из них был оперирован ребенок, которому всего восемь месяцев. Даже детишек они оперировали. Врачи показывают очень хороший результат", – рассказал Бутба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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