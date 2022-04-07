https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/genassambleya-priostanovila-uchastie-rossii-v-spch-oon-1038545436.html

Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН

Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН

Проект документа подготовила группа западных стран, среди которых США, Украина, Латвия. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T19:25+0300

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оон

санкции

россия

украина

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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека, сообщает РИА Новости.Проект документа подготовила группа западных стран, среди которых США, Украина, Латвия.Согласно его тексту, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".В офисе председателя главного представительного органа Организации Абдуллы Шахида РИА Новости пояснили, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и возможности выступления.

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оон, санкции, россия, украина