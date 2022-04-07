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Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН
Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН
Проект документа подготовила группа западных стран, среди которых США, Украина, Латвия. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека, сообщает РИА Новости.Проект документа подготовила группа западных стран, среди которых США, Украина, Латвия.Согласно его тексту, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".В офисе председателя главного представительного органа Организации Абдуллы Шахида РИА Новости пояснили, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и возможности выступления.
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оон, санкции, россия, украина

Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН

19:25 07.04.2022
© Sputnik / РИА Здание Организации Объединенных Наций (ООН).
Здание Организации Объединенных Наций (ООН). - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2022
© Sputnik / РИА
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Проект документа подготовила группа западных стран, среди которых США, Украина, Латвия.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека, сообщает РИА Новости.
"За" проголосовали 93 государства, в числе прочих Сербия и Израиль. "Против" — 24. Не поддержали инициативу Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. Воздержались — 58, среди них Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.
Проект документа подготовила группа западных стран, среди которых США, Украина, Латвия.
Согласно его тексту, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
В офисе председателя главного представительного органа Организации Абдуллы Шахида РИА Новости пояснили, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и возможности выступления.
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