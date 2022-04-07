https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/ischenko-iz-za-blokady-kaliningrada-mozhet-nachatsya-yadernaya-voyna-1038540293.html

Ищенко: из-за блокады Калининграда может начаться ядерная война

Ищенко: из-за блокады Калининграда может начаться ядерная война

Западные спецслужбы готовят новые провокации на Украине по аналогии с инсценировкой в Буче, а США сделают все, чтобы затянуть проведение российской... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T16:53+0300

2022-04-07T16:53+0300

2022-04-07T17:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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К чему приведет накачка Украины оружием? Насколько велика вероятность голода в Европе и ядерной войны в странах Балтии? Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог Ростислав Ищенко.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, мнение, украина, россия, видео