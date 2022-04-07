https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/kabmin-vremenno-otmenil-vvoznye-tamozhennye-poshliny-dlya-nekotorykh-tovarov-1038539940.html

Кабмин временно отменил ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров

Кабмин временно отменил ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров

Временные меры приняты для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Абхазии и обеспечения продовольственной безопасности. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T16:53+0300

2022-04-07T16:53+0300

2022-04-07T17:09+0300

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Правительство Абхазии внесло изменения в ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров, сообщается на сайте Кабмина.Постановление будет действовать с 7 апреля по 1 июля 2022 года.Ввозные таможенные пошлины временно отменены для следующих категорий товаров: С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Кабмина. Контроль за исполнением возложен на Государственный таможенный комитет Абхазии.

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кабмин абхазии, экономика, абхазия, министерство экономики