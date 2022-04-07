Кабмин временно отменил ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров
16:53 07.04.2022 (обновлено: 17:09 07.04.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет Министров Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Временные меры приняты для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Абхазии и обеспечения продовольственной безопасности.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Правительство Абхазии внесло изменения в ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров, сообщается на сайте Кабмина.
Постановление будет действовать с 7 апреля по 1 июля 2022 года.
Ввозные таможенные пошлины временно отменены для следующих категорий товаров:
яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные,
чай, ароматизированный или неароматизированный,
кукуруза,
рис,
гречиха, просо и семена канареечника, прочие зерновые,
масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные,
сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии,
продукты, используемые в кормлении животных,
соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известняк и цемент,
продукты неорганической химии,
фармацевтическая продукция,
удобрения,
прочие химические продукты.
С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Кабмина.
Контроль за исполнением возложен на Государственный таможенный комитет Абхазии.