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Кабмин временно отменил ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров
Кабмин временно отменил ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров
Временные меры приняты для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Абхазии и обеспечения продовольственной безопасности. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T16:53+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Правительство Абхазии внесло изменения в ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров, сообщается на сайте Кабмина.Постановление будет действовать с 7 апреля по 1 июля 2022 года.Ввозные таможенные пошлины временно отменены для следующих категорий товаров: С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Кабмина. Контроль за исполнением возложен на Государственный таможенный комитет Абхазии.
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кабмин абхазии, экономика, абхазия, министерство экономики

Кабмин временно отменил ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров

16:53 07.04.2022 (обновлено: 17:09 07.04.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет Министров Абхазии
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Временные меры приняты для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Абхазии и обеспечения продовольственной безопасности.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Правительство Абхазии внесло изменения в ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров, сообщается на сайте Кабмина.
Постановление будет действовать с 7 апреля по 1 июля 2022 года.
Ввозные таможенные пошлины временно отменены для следующих категорий товаров:
яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные,
чай, ароматизированный или неароматизированный,
кукуруза,
рис,
гречиха, просо и семена канареечника, прочие зерновые,
масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные,
сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии,
продукты, используемые в кормлении животных,
соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известняк и цемент,
продукты неорганической химии,
фармацевтическая продукция,
удобрения,
прочие химические продукты.
С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Кабмина.
Контроль за исполнением возложен на Государственный таможенный комитет Абхазии.
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