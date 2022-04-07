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Книгу об истории Абхазии XIX-начала XX веков представят в пресс-центре Sputnik
Книгу об истории Абхазии XIX-начала XX веков представят в пресс-центре Sputnik
Книга подготовлена в рамках проекта, направленного на восстановление историко-документального наследия Республики Абхазия, утраченного во время... 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T11:41+0300
2022-04-07T11:41+0300
2022-04-07T11:52+0300
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В пресс-центре Sputnik Абхазия 8 апреля, в 14:00, состоится презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX- начала XX веков по фондам Российского государственного исторического архива". Участники: Книга представляет собой перечень документов по истории Абхазии, подготовленный сотрудниками Центрального государственного исторического архива СССР в 1985-1988 годах. В перечень вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела.
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пресс-релизы, абхазия, история, культура
Книгу об истории Абхазии XIX-начала XX веков представят в пресс-центре Sputnik
11:41 07.04.2022 (обновлено: 11:52 07.04.2022)
Книга подготовлена в рамках проекта, направленного на восстановление историко-документального наследия Республики Абхазия, утраченного во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.
В пресс-центре Sputnik Абхазия 8 апреля, в 14:00, состоится презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX- начала XX веков по фондам Российского государственного исторического архива".
Арда Ашуба – кандидат филологических наук, доцент Абхазского госуниверситета, директор Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа (АбИГИ),
Роман Гвинджия – руководитель государственного архивного управления,
Милана Бжания – руководитель форума, ответственный составитель перечня,
Мальвина Аргун – сотрудник АбИГИ, составитель перечня.
Книга представляет собой перечень документов по истории Абхазии, подготовленный сотрудниками Центрального государственного исторического архива СССР в 1985-1988 годах.
В перечень вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела.