https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/knigu-ob-istorii-abkhazii-xix-nachala-xx--vekov-predstavyat-v-press-tsentre-sputnik-1038531929.html

Книгу об истории Абхазии XIX-начала XX веков представят в пресс-центре Sputnik

Книгу об истории Абхазии XIX-начала XX веков представят в пресс-центре Sputnik

Книга подготовлена в рамках проекта, направленного на восстановление историко-документального наследия Республики Абхазия, утраченного во время... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T11:41+0300

2022-04-07T11:41+0300

2022-04-07T11:52+0300

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В пресс-центре Sputnik Абхазия 8 апреля, в 14:00, состоится презентация книги "Перечень документов по истории Абхазии XIX- начала XX веков по фондам Российского государственного исторического архива". Участники: Книга представляет собой перечень документов по истории Абхазии, подготовленный сотрудниками Центрального государственного исторического архива СССР в 1985-1988 годах. В перечень вошли документы по истории административно-территориального деления, судопроизводства, финансового и торгового дел Абхазии, а также по истории развития путей сообщения, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения, религии и курортного дела.

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