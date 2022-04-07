https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/lavrov-ukraina-predstavila-proekt-dogovora-s-rossiey-s-otkhodom-ot-stambulskikh-polozheniy-1038535904.html

Лавров: Украина представила проект договора с Россией с отходом от стамбульских положений

Лавров: Украина представила проект договора с Россией с отходом от стамбульских положений

Киев контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают Украину на продолжение боевых действий, считает глава внешнеполитического ведомства России. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T14:50+0300

2022-04-07T14:50+0300

2022-04-07T14:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Украина представила накануне свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.Лавров отметил, что Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен – размытые формулировки."Напомню, в том Стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует", – сказал министр.По словам Лаврова, вместо нее предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".По словам Лаврова, Россия продолжит переговоры с Украиной, настаивая на своем проекте договора.Глава МИД России подчеркнул неприемлемость замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/ukraina-stala-operatsiey-prikrytiya-dlya-perekroyki-mira-1038431574.html

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сергей лавров, мид рф, украина, россия, политика