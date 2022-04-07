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Лавров: Украина представила проект договора с Россией с отходом от стамбульских положений
Лавров: Украина представила проект договора с Россией с отходом от стамбульских положений
Киев контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают Украину на продолжение боевых действий, считает глава внешнеполитического ведомства России. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T14:50+0300
2022-04-07T14:50+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Украина представила накануне свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.Лавров отметил, что Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен – размытые формулировки."Напомню, в том Стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует", – сказал министр.По словам Лаврова, вместо нее предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".По словам Лаврова, Россия продолжит переговоры с Украиной, настаивая на своем проекте договора.Глава МИД России подчеркнул неприемлемость замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/ukraina-stala-operatsiey-prikrytiya-dlya-perekroyki-mira-1038431574.html
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сергей лавров, мид рф, украина, россия, политика
Лавров: Украина представила проект договора с Россией с отходом от стамбульских положений
Киев контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают Украину на продолжение боевых действий, считает глава внешнеполитического ведомства России.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik
. Украина представила накануне свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", – сказал он.
Лавров отметил, что Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен – размытые формулировки.
"Напомню, в том Стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует", – сказал министр.
По словам Лаврова, вместо нее предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".
По словам Лаврова, Россия продолжит переговоры с Украиной, настаивая на своем проекте договора.
"Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования", – отметил министр.
Глава МИД России подчеркнул неприемлемость замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах.